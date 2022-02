Clarkson’s Farm: in arrivo la seconda stagione

La grande squadra della Diddly Squat sta per tornare su Prime Video. Annunciata nel 2021 e attualmente in produzione, la seconda stagione di Clarkson’s Farm (La fattoria di Clarkson) sbarcherà prossimamente sulla piattaforma di streaming, ma intanto sono già disponibili alcune immagini ufficiali.

Prime Video negli scorsi giorni ha diffuso in anteprima varie immagini tratte dalle riprese, iniziate nel 2021, della seconda stagione di Clarkson’s Farm, docu-drama inglese con il giornalista e conduttore Jeremy Clarkson. Nelle foto si vede riunita la grande “famiglia" della Diddly Squat: così lo stesso Clarkson ha ribattezzato la fattoria per sottolinearne la bassa produttività. Nelle foto compaiono Lisa, Kaleb, Cheerful Charlie e Gerald che, come è già facile intuire, terranno ancora d’occhio i lavori a Chipping Norton e veglieranno su Jeremy e sulle sue follie agrarie.

Di cosa parla Clarkson’s Farm

Perno della docu-serie è Jeremy Clarkson, celebre giornalista automobilistico, presentatore e autore. Molti lo conoscono soprattutto per essere stato conduttore di Top Gear e The Grand Tour.

Dai motori ai campi, Clarkson nel 2008 ha acquistato circa un migliaio di acri di un terreno di una fattoria nell’Oxfordshire, contea dell’Inghilterra meridionale. Quando nel 2019 un abitante locale che coltivava quelle terre su base contrattuale ha deciso di ritirarsi, Jeremy ha pensato di occuparsene in prima persona, pur senza avere grandi nozioni né esperienza nel settore.

La prima stagione di Clarkson’s Farm, composta da otto episodi di circa 45 minuti ciascuno, racconta appunto i tentativi, spesso genuinamente esilaranti, di far fruttare la fattoria, i suoi animali da allevamento e i suoi terreni coltivati. A correggere i costanti errori e l’inesperienza del protagonista ci sono chiaramente dei veri esperti, ovvero degli abitanti delle campagne e degli agricoltori e allevatori professionisti che, senza fronzoli, sanno bene cosa bisogna fare.

Quando esce Clarkson’s Farm 2

La prima stagione di Clarkson’s Farm è uscita a giugno 2021 su Prime Video. Il seguito della docu-serie ha avuto, per qualche tempo, futuro incerto: dopo un primo annuncio, ne era stata comunicata la cancellazione, poi oscurata definitivamente dalla conferma della seconda stagione, di cui attualmente è in corso la produzione.

È ancora presto per sapere la data esatta di uscita della seconda stagione. Tenendo conto però del fatto che le riprese sono iniziate già lo scorso anno, potremmo vedere i nuovi episodi su Prime Video entro la fine del 2022, magari già nel periodo estivo.