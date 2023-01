Cobra Kai: deciso il futuro (e la fine) della serie

È stato deciso il futuro di Cobra Kai… e anche la sua fine. La serie è stata infatti rinnovata per una sesta stagione, che sarà anche l’ultima. «L’epica conclusione della saga lunga decenni arriverà presto su Netflix», ha fatto sapere recentemente la piattaforma di streaming sulla quale sono già disponibili le prime cinque stagioni, che sono un sequel di Karate Kid. Anche se Cobra Kai arriverà alla sua conclusione, però, non è detto che non ci saranno delle sorprese: ecco tutto quello che sappiamo per il momento.

Il gran finale di Cobra Kai

Cobra Kai ha per protagonisti Daniel LaRusso (interpretato da Ralph Macchio) e Johnny Lawrence (interpretato da William Zabka): all’inizio della serie, decenni dopo il torneo che ha cambiato le loro vite, la rivalità tra i due si riaccende. Nel corso della serie i due sono in realtà passati dall’essere nemici all’essere alleati e proprio nella quinta stagione, uscita il 9 settembre 2022, hanno dovuto unire ancora le forze mentre il malvagio Terry Silver (interpretato Thomas Ian Griffith) espandeva il suo impero.

Per sapere quale sarà «l’epico finale» della storia bisogna attendere l’uscita della sesta stagione, che tra l’altro gli ideatori di Cobra Kai Josh Heald, Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg avevano individuato già in tempi non sospetti come probabile conclusione della serie.

Cobra Kai avrà degli spinoff?

Nell’estate del 2022, poco prima dell’uscita della quinta stagione, Jon Hurwitz aveva dichiarato che «ci aspettiamo molto Cobra Kai in futuro». Dal momento che la serie-sequel sta per arrivare alla sua conclusione, così come era stato programmato da tempo, il riferimento di Hurwitz è forse a degli spinoff? L’ipotesi emerge anche dalla lettera che i creatori hanno indirizzato ai fan della serie quando è stato annunciato ufficialmente che la sesta stagione sarebbe stata quella conclusiva: «Far conoscere ancora al mondo l’universo di Karate Kid è stato un grande onore. Ci ha permesso di interpretare il sensei, ampliando le trame originali e dando vita a una nuova generazione di "sfavoriti". Non abbiamo mai dato per scontata questa opportunità».

«Il nostro obiettivo con Cobra Kai, fin dal primo giorno, è sempre stato concludere la storia alle nostre condizioni, lasciando la Valley nei tempi e nei modi che abbiamo sempre immaginato. Anche se questo potrebbe essere un giorno agrodolce per i fan, il Miyagiverse non è mai stato così forte… Speriamo di poter raccontare altre storie di Karate Kid con voi in futuro perché, come tutti sappiamo, il Cobra Kai non muore mai», hanno concluso. Insomma, pare proprio che l’intenzione di raccontare altre storie ci sia. Non resta che vedere se questo desiderio verrà accolto da Netflix e si concretizzerà in uno o più spinoff.

Quando esce Cobra Kai 6

Netflix non ha annunciato per ora la data di uscita di Cobra Kai 6. Se le tempistiche dovessero ricalcare quelle della quinta stagione, però, è possibile che la sesta stagione esca in streaming nell’autunno 2023.