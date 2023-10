Com'è il nuovo film di Maccio Capatonda

Fonte foto: Amazon Prime Video

Sta per arrivare un nuovo film di e con Maccio Capatonda. Si intitola Il migliore dei mondi e sarà disponibile fra poche settimane in streaming su Prime Video. Nel trailer diffuso in questi giorni si vede l’attore, comico, regista e sceneggiatore, all’anagrafe Marcello Macchia, vestire i panni di Ennio Storto, commesso in un negozio di elettronica che si ritrova improvvisamente catapultato in un 2023 alternativo senza alcuna tecnologia moderna.

Trama e cast di Il migliore dei mondi

Diretto da Danilo Carlani, Alessio Dogana e dallo stesso Marcello Macchia, Il migliore dei mondi ha come protagonista Maccio Capatonda. Nel cast ci sono anche Martina Gatti e Pietro Sermonti.

Come accennato, il protagonista è Ennio Storto, «un uomo comune del millennio digitale»: appena sveglio prende subito in mano lo smartphone, scrolla i social in qualunque situazione, chiede ad Alexa di azionare gli elettrodomestici, usa le app per conoscere nuove persone, si affida al navigatore per compiere l’abituale tragitto casa-lavoro…

Date le premesse, è facile immaginare lo shock (e tutte le comiche conseguenze) quando il protagonista si ritrova improvvisamente in un 2023 alternativo dove la tecnologia si è fermata per sempre al 1999. Niente smartphone, insomma, ma anche niente navigatore, niente intelligenza artificiale, eccetera. A dispetto di questo disastroso imprevisto, però, la vita di Ennio si trasforma in un’avventura straordinaria che gli permetterà di scoprire un nuovo lato di sé.

Myss Keta nel film di Maccio Capatonda

La cantante Miss Keta firma il brano Condannata a danzare. Ispirata dal film, la canzone è stata creata proprio per accompagnare il protagonista nella sua evoluzione all’interno del lungometraggio.

Il film di Maccio Capatonda in streaming

Quando esce il nuovo film di Maccio Capatonda? Non manca molto. L’appuntamento con Il migliore dei mondi è il 17 novembre 2023 su Prime Video.

Maccio Capatonda su Prime Video

Il nuovo film in uscita non è l’unico appuntamento con Maccio Capatonda su Prime Video. L’attore comico fa parte anche del cast di Prova Prova Sa Sa, il comedy show incentrato sull’improvvisazione con Frank Matano. Nella seconda stagione, oltre a Maccio Capatonda, ci sono anche Maria Di Biase, Edoardo Ferrario, Aurora Leone, Francesco Mandelli, Lucia Ocone, Francesco Pannofino, Marta Filippi e Francesco Arienzo.

In ogni appuntamento della stagione 2 ci sarà anche una nuova sfida, chiamata "La sorpresa Sa Sa": un’enorme scatola nasconderà un ospite misterioso che verrà svelato solo a fine puntata e con cui i comici dovranno improvvisare un gioco. Prova Prova Sa Sa 2 è già disponibile su Prime Video: è uscito proprio oggi, 26 ottobre.