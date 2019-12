Dopo tante proroghe, è arrivata la data ufficiale che segna la fine di Windows 7. Il prossimo 14 gennaio 2020 infatti questo sistema operativo non verrà più supportato da Microsoft e pur continuando a girare nei PC non riceverà più gli aggiornamenti. Le conseguenze sono che Windows 7 sarà a tutti gli effetti un sistema operativo obsoleto, con funzionalità ridotte e sicurezza a rischio. Ecco perché è consigliabile aggiornare da Windows 7 a Windows 10, il sistema operativo attualmente più diffuso al mondo.

Per agevolare le operazioni, Microsoft ha messo a disposizione degli utenti uno strumento gratuito per automatizzare la procedura e renderla facile e sicura: si tratta di Media Creation Tool. In questa guida ti spiegheremo come aggiornare Windows 7 utilizzando proprio questo strumento. Ecco come fare e i requisiti necessari.

Da Windows 7 a Windows 10: i requisiti necessari

Per evitare che l’aggiornamento si blocchi, dovrai prima accertarti che il tuo computer abbia le specifiche per supportare Windows 10. Per questo ti rimandiamo alla pagina di Microsoft dove sono elencate le caratteristiche tecniche necessarie: processore, RAM, spazio su disco etc. Nota Bene: per tutte le operazioni sotto indicate è necessario effettuare il log in come utente amministratore.

Come aggiornare Windows 7 a Windows 10: guida pratica

Ma come funziona l’aggiornamento da Windows 7 a Windows 10? Dopo aver scaricato Media Creation Tool comparirà automaticamente la finestra per l’installazione del nuovo sistema operativo. A questo punto ti mancano solo tre passaggi per completare l’aggiornamento da Windows 7 a Windows 10: