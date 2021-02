Amazon pensa a tutti i suoi clienti, anche a quelli che amano ascoltare la musica. Tra i servizi offerti dal colosso dell’e-commerce c’è anche Amazon Music, una piattaforma di streaming con oltre 2 milioni di brani da ascoltare ovunque, anche offline, e senza interruzioni pubblicitarie.

Il servizio è dedicato ai clienti Amazon che si iscrivono a Prime e che potranno utilizzarlo completamente gratis per i primi 30 giorni, mentre per gli studenti che sottoscrivono Prime Student il periodo di prova è addirittura di 90 giorni. In questo modo gli utenti potranno avere accesso al vasto catalogo musicale, divertirsi e riprodurre i propri brani preferiti su un numero massimo di 10 dispositivi contemporaneamente. Amazon Music è disponibile sia su smartphone che per PC, tablet, dispositivi Amazon Echo e tablet Fire. Per chi non si accontenta, c’è poi il servizio Amazon Music Unlimited, che offre oltre 70 milioni di brani e 3 mesi gratis per chi diventa cliente Prime, prima di rinnovarsi a 9,99 euro al mese.

Iscriviti ora ad Amazon Music e ascolta gratis la tua musica preferita per 30 giorni

Amazon Music Prime: cos’è e come funziona

Amazon Music Prime è il servizio di streaming musicale del colosso dell’e-commerce fondato da Jeff Bezos che offre ai suoi utenti la possibilità di ascoltare 2 milioni di brani selezionati. Gli utenti potranno ascoltare centinaia di radio e playlist direttamente dal proprio browser, attraverso l’app per dispositivi Android e iOS, oppure tramite i dispositivi che supportano l’assistente Alexa.

Inoltre, la riproduzione dei brani è disponibile anche offline, offre skip illimitati e consente di ascoltare la musica su più dispositivi contemporaneamente, fino a un massimo di 10. Il servizio Prime Music è disponibile per tutti gli utenti che sottoscrivono un abbonamento ad Amazon Prime ed è gratuito per i primi 30 giorni. Al termine del periodo di prova, l’abbonamento a Prime si rinnova automaticamente al costo di 3,99 euro al mese oppure 36 euro l’anno. Per gli studenti universitari, invece, l’abbonamento Prime Student ha un prezzo speciale di 18 euro l’anno. L’iscrizione potrà essere cancellata in ogni momento dal proprio account Amazon.

Amazon Music Unlimited: cos’è e come funziona

Per gli amanti della musica che vogliono un catalogo più vasto, il colosso dell’e-commerce offre il servizio potenziato Amazon Music Unlimited, che dà accesso illimitato a oltre 70 milioni di brani. Come per Prime Music, gli utenti potranno riprodurre i brani su più dispositivi in contemporanea, oppure scaricarli e ascoltarli offline comodamente in app. Tra i servizi offerti, anche la creazione di playlist personalizzate basate sui gusti musicali dell’utente.

Amazon Music Unlimited è un servizio aggiuntivo rispetto all’abbonamento a Prime e può essere sottoscritto a 9,99 euro al mese. Inoltre, è possibile sottoscrivere l’abbonamento Family che per soli 14.99 euro al mese consente l’accesso a 6 account. C’è anche un piano dedicato ai dispositivi Echo, per ascoltare la musica direttamente attraverso i dispositivi che supportano Alexa a soli 3,99 euro al mese. La vera convenienza, però, è per chi sceglie di iscriversi a Prime: potrà avere Amazon Music Unlimited a 99 euro l’anno con 3 mesi di ascolto completamente gratuito.

Iscriviti ad Amazon Music Unlimited e ottieni tre mesi di ascolto gratis