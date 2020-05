Come attivare la super modalità scura su Chrome

Già l’anno scorso Google aveva rilasciato una funzionalità molto attesa su Chrome: il dark mode, la modalità scura. Per molti utenti, però, è stata una delusione perché non è una vera modalità scura: è una modalità “mezza scura“, ad essere disegnata in grigio scuro, infatti, è solo l’interfaccia di Chrome e non anche il contenuto dei siti visitati.

Così, ad esempio, quando cerchiamo qualcosa su Google all’interno di Chrome con la modalità scura attivata in realtà la pagina dei risultati è comunque bianca. Cioè mantiene lo stesso sfondo bianco della modalità chiara. Adesso, però, le cose stanno per cambiare: su 9to5google.com, infatti, è comparsa un’immagine di Chrome in modalità 100% scura. Nell’immagine si vede proprio una pagina di ricerca di Google, ed è nera. Non bianca, non grigia: proprio nera, come la vogliono gli utenti. Ma, purtroppo, ancora una volta tutto ciò ha un grosso limite.

Chrome in Dark Mode: cosa cambia

9to5google.com, in sostanza, ha trovato una nuova “flag” nel codice della prossima versione di Chrome. Le flag sono delle opzioni da attivare manualmente, inserendo nella barra degli indirizzi il comando “chrome://flags” e poi andando ad abilitare o disabilitare ogni opzione ad una ad una. La nuova flag scoperta da 9to5Google.com è “#enable-android-dark-srp” e già dal comando si capisce al volo di cosa stiamo parlando: solo su Android, solo per la “srp“. Le lettere “srp” stanno per “Serp“, acronimo di Search Engine Results Page, ossia la pagina dei risultati di Google quando fai una ricerca. Cosa vuol dire tutto ciò? Che il “Super Dark Mode” di Chrome, come qualcuno l’ha già chiamato, sarà disponibile solo per l’app Android di Chrome e ad esser disegnato in nero sarà solo lo sfondo della Serp di Google. Tutto il resto no.

Come attivare il Dark Mode (attuale) su Chrome

Chi si accontenta dell’attuale tema “mezzo scuro” di Google Chrome su Android può attivarlo subito. Basta dare tap sul solito menu “hamburger” con i tre puntini in alto a destra e poi andare su Impostazioni > Temi. Qui potrà scegliere tra Chiaro, Scuro e Predefinito. Quest’ultima è una scelta automatica, che non dipende dall’utente: il tema scuro viene attivato quando il telefono va in risparmio energetico. Infine, è divertente notare come il tema scuro attualmente disponibile su Chrome sia quasi indistinguibile dalla modalità Incognito: le due interfacce sono praticamente identiche e si distinguono soprattutto per l’icona specifica a sinistra dell’URL.