Come avere PES 2020 gratis sul PC e console

10 Dicembre 2019 - Buone notizie per i “casual gamers” o per i giocatori incalliti che, però, non si cimentano spesso con i videogiochi di calcio: a partire da domani, 11 dicembre 2019, sarà possibile giocare a eFootball PES 2020 LITE su Xbox One, Steam e PS4.

Si tratta della versione gratuita dell’ultimo capitolo della pluripremiata serie di videogiochi dedicati al calcio, con delle limitazioni rispetto alla versione completa a pagamento ma più che sufficiente per giocare saltuariamente con questo titolo. Tredici squadre (comprese big del calibro di Barcelona, Manchester United, Bayern München e Juventus), tre stadi prestigiosi e molte delle modalità di gioco, saranno infatti disponibili anche nella versione LITE di PES 2020. L’unico vero limite è che i dati salvati sulle versioni complete del gioco non potranno essere portati su eFootball PES 2020 LITE.

eFootball PES 2020 LITE: modalità di gioco

Sarà possibile giocare a eFootball PES 2020 LITE sia online che offline. Offline potremo usare la modalità Calcio d’inizio: partita in locale, Co-op e allenamento. Online, invece, potremo giocare in modalità myClub e eFootball (Matchday e Competizione online).

eFootball PES 2020 LITE: stadi disponibili

Con eFootball PES 2020 LITE potremo giocare in tre stadi: Allianz Arena (stadio del FC Bayern Monaco), Allianz Parque (stadio della Sociedade Esportiva Palmeiras brasiliana) e Allianz Stadium (lo stadio della Juventus).

eFootball PES 2020 LITE: squadre disponibili

Le squadre disponibili su eFootball PES 2020 LITE saranno tredici, compresi i campioni d’Italia (in esclusiva per PES): FC Barcelona, Manchester United, FC Bayern München, Juventus, Arsenal, Palmeiras, Flamengo, São Paulo, Corinthians, Vasco da Gama, Boca Juniors, River Plate, Colo-Colo.

eFootball PES 2020 LITE: come averlo gratis

Come detto, eFootball PES 2000 LITE è disponibile per PS4, PC con Steam e Xbox One. Giocarci gratis è semplicissimo: sugli store delle rispettive piattaforme è già disponibile per il download, mentre sul sito ufficiale di PES c’è già la pagina di eFootball PES 2000 LITE ma i pulsanti di download verranno attivati solo domani. Con la versione free to play di PES 2020 possiamo sfidare anche i possessori della versione completa e partecipare a competizioni a tempo limitato. Infine, anche con eFootball PES 2020 LITE è possibile partecipare al torneo eSport eFootball.Open.