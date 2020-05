Come avere Windows 10 gratis in modo legale

Se il tuo PC ha ancora Windows 7 o una versione ancora più vecchia del sistema operativo di Microsoft, allora lo stai usando a tuo rischio e pericolo: il supporto ufficiale è scaduto da mesi e Windows Update non scarica più alcun aggiornamento di sicurezza per proteggere il tuo computer.

E la cosa ancor più grave è che stai usando un sistema operativo vecchio quando potresti scaricare Windows 10 gratis e installarlo senza rischiare nulla. Perché c’è un modo per avere Windows 10 senza pagarlo, direttamente dal sito di Microsoft, in versione 100% originale. Microsoft lo sa benissimo, ma da mesi fa finta di non essersene accorta e lascia che gli utenti ottengano una copia completamente legale e funzionante di Windows 10. Probabilmente per accelerare il passaggio dai vecchi sistemi operativo al nuovo, visto che mantenere il supporto ai vecchi OS è un costo per Microsoft. Ecco come avere la tua copia di Windows 10 gratis.

Windows 10 gratis: dove si scarica

Ti sembrerà assurdo, ma la tua copia di Windows 10 gratis ti aspetta… sul sito di Microsoft, dove anni fa è stata pubblicata una pagina per aggiornare Windows 7 a Windows 10 gratis. In teoria era una offerta a tempo limitato, ma la pagina è ancora lì: a questo indirizzo. Ti basta fare click su questo link e poi scegliere di scaricare il Windows 10 Installation Media Tool. Poi dovrai eseguirlo e scegliere di creare un disco di installazione di Windows. A questo punto dovrai avviare il disco di installazione e installare normalmente Windows. Alla fine dell’installazione il tool si connetterà a Internet per eseguire la procedura di attivazione della licenza digitale di Windows 10.

Windows 10: quale versione

Prima di eseguire il tool e installare Windows 10 gratis, però, devi considerare una cosa importante: se al momento hai Windows 7, 8 o 8.1 Home otterrai al termine della procedura una copia di Windows 10 Home, mentre se già hai Windows 7, 8 o 8.1 Pro otterrai Windows 10 Pro. Non è possibile, quindi, avere Windows 10 Pro gratis se non hai già la versione Pro di un precedente sistema operativo Microsoft. Una piccola limitazione, a fronte di un grande vantaggio che dovresti sfruttare subito.