Come cancellare i propri dati personali da Google

Google è indubbiamente il motore di ricerca più utilizzato, oltre ad essere il punto di riferimento per la maggior parte degli utenti che utilizzano uno smartphone con sistema operativo Android. Tutte queste persone cercano su Google ogni giorno decine, se non centinaia di volte e non sanno che, tra i risultati, ce ne potrebbero essere alcuni inaspettati.

Tutti noi, infatti, non ci rendiamo conto che Google è a conoscenza di tante cose su di noi, anche se noi non lo sappiamo: infatti, basta digitare il proprio nome, premere invio e controllare direttamente i risultati che emergono sul motore di ricerca. Sebbene a qualcuno possa non interessare la propria presenza all’interno dei risultati di ricerca, molti utenti preferirebbero non apparire tra questi, cioè non essere "cercabili su Google". Nessun problema: possiamo chiedere a Google di rimuovere uno o più di questi risultati.

Come chiedere a Google di rimuovere i dati

Per richiedere a Google di rimuovere i nostri dati che appaiono nei risultati di ricerca, in modo da aumentare la nostra privacy, dobbiamo visitare una apposita pagina Web e compilare un lungo form chiamato "Modulo di richiesta per la rimozione delle informazioni personali": tale rimozione viene chiesta ai sensi delle leggi europee sulla privacy.

Il form da compilare si trova a questo indirizzo.

Una volta compilato il form, partendo dai dati personali, proseguendo con i link alle pagine Web dove sono presenti informazioni su di noi e terminando con data e firma, dovremo infine confermare di non essere un robot e procedere con l’invio della richiesta.

Sebbene possa sembrare un processo lungo ma tutto sommato semplice, è doveroso specificare che Google potrebbe rifiutarsi di rimuovere alcune informazioni, specie se esse risultino di pubblica utilità: i dati che dovrebbero essere rimossi senza appello sono quelli che consentono di eseguire un’identificazione personale.

Altri prodotti e servizi Google permettono di farlo

Una simile procedura di rimozione dei propri dati personali esiste anche per gli altri prodotti e servizi di Google. Per accedere a questo specifico strumento, chiamato "Rimozione di contenuti da Google", bisognerà comunque passare dal modulo sopracitato.

A questo punto, sarà possibile scegliere uno dei prodotti dai quali si desidera rimuovere i propri dati personali, compilare tutti i campi che vengono richiesti e procedere con la creazione della richiesta. Ancora una volta, Google potrà rifiutarsi di rimuovere alcune (o tutte) le informazioni indicate.