Come chiamare con Windows 10 usando lo smartphone

13 Dicembre 2019 - Dopo averla fatta testare per diversi mesi agli utenti iscritti al programma Windows Insider, Microsoft ha rilasciato al grande pubblico una nuova funzionalità: le chiamate telefoniche all’interno di Windows 10, tramite la scheda SIM del nostro cellulare.

È oggi possibile farle all’interno dell’app per Windows 10 “Your Phone“, che in Italiano si chiama semplicemente “Il tuo telefono“. Con la stessa app era già possibile ricevere sul desktop di Windows le notifiche del nostro smartphone Android collegato, era possibile anche leggere gli SMS e rispondere ai messaggi e, inoltre, si potevano scaricare sul PC le foto fatte con la fotocamera del dispositivo mobile. Tutte funzionalità che, in alcuni casi, si possono fare anche con app specifiche sviluppate dai produttori di smartphone mentre, al contrario, Il Tuo Telefono è un’app universale per tutti i cellulari. L’app “Il Tuo telefono”, infatti, ha come solo limite il fatto di potersi collegare con uno smartphone con sistema operativo Android (da Nougat 7.0 in poi) e non anche con gli iPhone di Apple.

Come fare chiamate telefoniche da Windows 10

Per sfruttare questa nuova funzionalità è necessario, innanzitutto, collegare smartphone e PC. Per farlo è necessario scaricare sul PC l’app Il tuo telefono dal Microsoft Store e, contemporaneamente, scaricare sullo smartphone l’app “Complemento de Il tuo telefono” dal Play Store. Dopo aver installato e configurato le due app sui rispettivi dispositivi, e aver collegato correttamente smartphone e PC, basta usare l’interfaccia dell’app per desktop per ricevere ed effettuare telefonate da/con lo smartphone. Dal PC è infatti possibile accedere alla rubrica e alla lista delle ultime chiamate del cellulare, ed è possibile selezionare uno dei nostri contatti e avviare la chiamata.

Lo smartphone sempre in tasca

Con la possibilità di chiamare e ricevere chiamate direttamente dal computer potremo, in teoria, tenere sempre in tasca o in borsa lo smartphone mentre lavoriamo senza rischiare di perderci una chiamata, una notifica o un messaggio. Microsoft sta continuando a sviluppare l’app Il tuo telefono, per offrire agli utenti ulteriori funzionalità. Come il mirroring dello schermo del cellulare sul display del computer, una funzionalità che nasce dalla collaborazione tra Microsoft e Samsung e che al momento è disponibile solo per gli smartphone del produttore coreano.