Come condividere le tab di Chrome tra smartphone e PC

Google Chrome è uno dei browser più utilizzati sia su dispositivi mobile che da desktop. Tra le caratteristiche più apprezzate dagli utenti, quelle che riguardano l’utilizzo e la condivisione delle schede tra PC e smartphone, particolarmente interessante per i possessori di un Chromebook ma non solo.

Condividere le tab tra dispositivi può essere una soluzione utile per lavorare su più piattaforme o, semplicemente, per non interrompere la navigazione passando da un device all’altro. Scopriamo come utilizzare questa funzione di Chrome tra smartphone e PC.

Come condividere le tab di Chrome dallo smartphone al computer

Prima di tutto occorre fare una breve premessa: per condividere le schede di Chrome occorre che tutti i dispositivi siano loggati sullo stesso account di Google. È anche opportuno assegnare ai vari device nomi ben riconoscibili, in modo da identificare rapidamente smartphone e PC.

Il modo per condividere le schede di Chrome dal telefono al desktop passa attraverso il menu del browser. Dopo aver fatto tap sulla barra dell’URL bisogna selezionare l’icona Condividi > Invia ai tuoi dispositivi e selezionare il device di destinazione, opportunamente rinominato.

Sulla schermata del desktop dovrebbe comparire una finestra che avvisa del tentativo di condivisione in corso. Cliccando su Apri in automatico si avvierà il browser con le schede appena condivise.

Un secondo modo è quello di condividere verso un dispositivo nelle vicinanze. Dopo aver attivato il Bluetooth o il Wi-Fi su entrambi i device è possibile selezionare la relativa opzione dal menu condividi.

L’ultima possibilità di condivisione è anche quella tramite QR Code, che deve essere semplicemente inquadrato per avviare la condivisione.

Come condividere le tab di Chrome dal desktop al telefono

Per condividere una tab o un URL dal PC allo smartphone è sufficiente cliccare col tasto destro del mouse dell’elemento in questione e selezionare l’opzione Invia ai tuoi dispositivi.

Qui si aprirà il menu con i vari dispositivi disponibili verso i quali inviare il link appena copiato. Inoltre è possibile anche condividere la cronologia tra i vari dispositivi con lo stesso account di Google.

Per farlo è sufficiente aprire la cronologia (anche con la combinazione di tasti ctrl + H) e selezionare l’opzione Schede di altri dispositivi. Qui l’utente potrà accedere in maniera semplice e veloce a tutte le schede aperte in precedenza sui vari dispositivi in possesso.

Anche da browser desktop c’è la possibilità di condividere le schede verso un dispositivo nelle vicinanze via Bluetooth, Wi-Fi o tramite QR Code, dalla relativa opzione del menu delle condivisioni.

Importante ricordare che non c’è un limite al numero di dispositivi tra i quali è possibile condividere le schede. L’unica premessa è quella di utilizzare solo dispositivi su cui è stato eseguito l’accesso con lo stesso account.