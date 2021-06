Come fare lead generation in modo efficace

Un’azienda che si approccia alla progettazione di una propria strategia di marketing avrà un obiettivo ben preciso: far sì che i potenziali clienti del proprio servizio o prodotti lo acquistino, ottenendo così delle conversioni e ampliando il proprio business online.

Per poter generare conversioni e aumentare il bacino dei propri clienti gli strumenti che non devono mancare sono sostanzialmente due e complementari: campagne pubblicitarie efficaci e la generazione di nuovi contatti coi potenziali clienti, meglio nota come lead generation. Pianificare e portare a termine una campagna pubblicitaria efficace significa far aumentare la visibilità del brand online e quindi attirare un certo tipo di pubblico, che è costituito proprio dai potenziali clienti o "lead". Una volta attirato l’interesse, però, bisogna coltivarlo con campagne di lead generation altrettanto ben pianificate: una email inserita in una newsletter rappresenta un primo passo verso la costruzione di un rapporto con quello che potrebbe essere il prossimo cliente dell’azienda.

Lead e Lead Generation: perché servono all’azienda

La prima domanda da porsi è cosa sia un "lead". Con questo termine inglese si fa riferimento al potenziale acquirente di un prodotto o un servizio che viene offerto dall’azienda. Il lead è quindi quella persona interessata al brand e a ciò che offre, che lascia i suoi contatti in un form o si iscrive alla newsletter dell’azienda, ma che non è ancora diventato un cliente.

Attuando una strategia di Lead Generation, si punta così a raccogliere i dati dell’utente fortemente interessato al brand, così da avviare una prima relazione commerciale che permetta di fare il passo avanti sperato dall’azienda: la conversione di quell’interesse in un vero e proprio acquisto. La Lead Generation è quindi l’insieme di tutte le azioni di marketing finalizzate all’acquisizione e alla generazione di contatti interessati a comprare un prodotto o un servizio.

Come pianificare una campagna di Lead Generation efficace

Dopo aver stabilito perché è importante la Lead Generation e quali sono i suoi obiettivi, arriva il momento di comprendere come pianificare una campagna efficace che porti i risultati prefissati. La campagna dovrà essere attentamente pianificata coordinando i diversi strumenti a disposizione, come ad esempio iniziative di e-mail marketing, social media marketing e ancora campagne di digital advertising e di remarketing.

Tra gli strumenti utilizzabili c’è la possibilità di creare una apposita landing page che sia finalizzata alla generazione e conversione di contatti, ad esempio chiedendo l’inserimento dei dati in un form in cambio di un preventivo. O ancora si potrà utilizzare una strategia di content marketing, offrendo contenuti di alta qualità che attirino l’attenzione a scelta tra articoli, podcast, newsletter, e-book o webinar. Maggiore sarà la qualità dei contenuti, migliore sarà l’immagine restituita dell’azienda, che apparirà più affidabile e competente nel suo settore.

Una campagna di Lead Generation efficace richiede specifiche competenze di marketing, risorse e investimento di tempo e non tutte le aziende potrebbero avere già la persona giusta. Tra i servizi di consulenza che aiutano a pianificare la propria campagna c’è Generazione Lead di Italiaonline: gli esperti affiancheranno l’azienda per individuare con lui gli obiettivi da raggiungere, progetteranno la strategia più adeguata e la seguiranno in ogni passaggio, così da ottimizzare il budget da investire garantendo il raggiungimento dei risultati sperati.