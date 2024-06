Ecco come trasformare file ebook in PDF in modo facile e gratuito

Esistono diverse soluzioni per convertire eBook in PDF, per farlo possiamo scegliere alcuni siti online oppure scaricare dei software appositi

Fonte foto: MVelishchuk / Shutterstock.com

Un eBook può diventare un PDF. Per completare questa “trasformazione” è necessario affidarsi a sistema di conversione in grado di effettuare l’operazione in modo rapido e preciso, a prescindere dal formato di eBook a propria disposizione. Per gli utenti ci sono varie opzioni per convertire un eBook in PDF. In base alle esigenze del momento, quindi, sarà possibile affidarsi al sistema più utile. Vediamo come trasformare un eBook in un PDF gratis e nel modo più semplice possibile.

Le app per trasformare un eBook in PDF

Una prima opzione da considerare per trasformare un eBook in un file PDF è rappresentata dall’utilizzo di un’applicazione, da installare sul proprio dispositivo. Un esempio di applicazione utilizzabile a tale scopo è Calibre, disponibile sia su Windows che su macOS in modo gratuito. Il meccanismo è semplice: dopo aver installato l’app dal sito ufficiale, è sufficiente avviarla e poi selezionare Aggiungi libri e scegliere l’eBook da convertire.

A questo punto, basta premere sul comando Converti libri e scegliere l’opzione PDF nel menu di Output per completare l’operazione. Ci sono anche una serie di strumenti da utilizzare per completare correttamente la conversione, come la possibilità di impostare le dimensioni della pagina. Da valutare, tra le applicazioni per la conversione di un eBook in PDF, ci sono anche il Convertitore di Documenti di Doxillion Software e File Converter di Zamzar.

Convertire un eBook in PDF online

Un altro modo per trasformare un eBook in un file PDF è affidarsi a un tool online che effettuerà la conversione sul proprio server, per poi restituire il file convertito. Chi preferisce effettuare la conversione sul proprio dispositivo (per una questione di privacy, ad esempio) dovrà ricorrere alle opzioni citate in precedenza. In questo caso, non è necessario installare alcun software. Basta collegarsi al sito del convertitore, caricare il file eBook e avviare la conversione in PDF.

Tra i vari convertitori online di eBook in PDF troviamo Free PDF Convert (disponibile all’indirizzo freepdfconvert.com). Si tratta di uno degli strumenti di conversione gratis più noti tra le tante opzioni disponibili in rete. Una volta raggiunta la Home del sito, sarà sufficiente caricare il file eBook (basta trascinarlo con il mouse oppure premere su Choose file) e avviare la conversione in file PDF, sfruttando anche gli strumenti a disposizione per ottimizzare il lavoro.

Un altro ottimo convertitore online (disponibile anche come programma da installare sul computer) è PDF Candy, accessibile all’indirizzo pdfcandy.com. Il principio di funzionamento è analogo a quello visto in precedenza. Basta caricare il file e avviare la conversione per ottenere il PDF desiderato partendo da un eBook.