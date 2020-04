Come funziona Snap Camera e come usarlo durante una call

Fonte foto: Redazione 1 di 6 Cosa è Snap Camera Amanti dei filtri di Snapchat, ma non sapete come utilizzarli dal PC? Nessun problema, con l'applicazione Snap Camera potete utilizzare i vostri filtri preferiti anche mentre state facendo una videochiamata su Skype, oppure mentre siete in live su Twitch o registrate un video per YouTube. Snap Camera raccoglie tutti i migliori filtri (Lenses) presenti su Snapchat, con in più la possibilità per ogni utenti di crearne di nuovi, un po' come succede con i filtri delle Instagram Stories.

Fonte foto: Redazione 2 di 6 Come scaricare e installare Snap Camera Il programma può essere scaricato direttamente dal sito dedicato a Snap Camera presente su SnapChat. Dall'homepage del sito web basta cliccare sul tasto "Download" presente al centro. Si aprirà una nuova pagina nella quale dover andare verso il basso, accettare la privacy policy dell'app, spuntare la Captcha di "Non sono un robot". A questo punto diventano cliccabili i due pulsanti con scritto "Download for Mac" e "Download for PC". A seconda del sistema operativo del vostro PC dovete premere su uno dei due tasti. Una volta completato il download potete far partire l'installazione.

Fonte foto: Redazione 3 di 6 Le funzionalità principali di Snap Camera A cosa serve Snap Camera? A rendere più divertenti le videochiamate effettuate con il PC. Snap Camera integra tutti i filtri in realtà aumentata presenti su Snapchat: potete scegliere tra le migliaia di Lenses (questo il nome dei filtri) presenti nell'app e che ogni giorno vengono creati dalla community tramite Lens Studio. Con Snap Camera, ad esempio, potete aggiungere sul vostro viso il naso e le orecchie di un cagnolino, oppure un trucco molto vistoso con fiori e piante. L'unico limite è la vostra fantasia (e il database di Snap Camera). Dall'applicazione è possibile anche scattare e registrare direttamente dei video.

Fonte foto: Redazione 4 di 6 Come sincronizzare Snap Camera con Skype La particolarità di Snap Camera è la possibilità di utilizzarlo all'interno delle altre app per le videochiamate o nei video su YouTube. Snap Camera si sincronizza in automatico con la fotocamera collegata al PC o lo si può attivare nelle impostazioni del programma per le videochiamate. Tra le piattaforme supportate ci sono YouTube, Skype, Hangouts Meet, OBS e Twitch. Per Twitch, però, è necessario scaricare un'estensione ad hoc. Su Skype, invece, bisogna avviare una videochiamata, premere sull'icona con tre puntini in basso a destra, premere su Impostazioni audio e video e dalla finestra che si aprirà selezionare Snap Cam di fianco alla voce Videocamera.

Fonte foto: Redazione 5 di 6 Come attivare i filtri durante le videochiamate Una volta impostato Snap Cam come fonte principale per la videocamera, il filtro si attiva in automatico ogni volta che si effettua una videochiamata. Per cambiarlo bisogna interagire direttamente con l'app di Snap Camera e non con la piattaforma per la videochiamata.