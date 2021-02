Come mettere Tellonym su Instagram: le istruzioni passo per passo

Tellonym è l’app per fare domande in forma anonima che spopola tra i più giovani e i risultati possono essere condivisi coi propri follower su Instagram. La condivisione può essere fatta sia da smartphone che da tablet attraverso l’uso di entrambe le app in pochi e semplici passaggi.

L’app nata nel 2016 sta attirando l’attenzione dei più giovani e cresce rapidamente, anche se per utilizzarla si devono avere almeno 17 anni, ed è disponibile per i dispositivi Android e iOS nei relativi app store. Dopo la creazione di un account, si potranno scambiare messaggi anonimi sugli argomenti più diversi e soprattutto condividerli con i propri amici tramite altre app social come Facebook, Twitter e Instagram. In particolare per quest’ultima, gli utenti potranno scegliere se condividere il profilo Tellonym nel link in bio di Instagram, oppure includere i contenuti direttamente nelle proprie Storie o post.

Come mettere Tellonym nella bio su Instagram

Gli utenti che hanno scaricato Tellonym e creato un proprio account potranno condividerlo con i propri follower su Instagram attraverso il link in bio dell’app social di proprietà di Mark Zuckerberg. La procedura da seguire attraverso smartphone e tablet è la stessa e molto semplice.

Dopo aver eseguito l’accesso a Tellonym, bisogna fare tap sull’icona profilo in basso a destra e aprire la schermata sul dispositivo. Facendo tap sull’icona "Share profile", letteralmente "condividi profilo", si aprirà una finestra pop-up che mostra il link del proprio profilo e le app social su cui attuare la condivisione.

Le ultime opzioni in basso consentono di aggiungere il link in bio, sia per Instagram che per Twitter. Dopo aver tenuto premuto sul link al profilo per copiarlo, selezionare la voce in basso a sinistra "Instagram bio", che permetterà di aprire il proprio profilo Instagram, per incollare il link di Tellonym copiato direttamente nella sezione "Sito web" del social network. Una volta incollato il link e salvate le modifiche al profilo di Instagram, la procedura è conclusa.

Come mettere Tellonym nelle storie su Instagram

Anche per mettere i Tell sulle storie, bisognerà aver prima impostato nella propria bio di Instagram il link di Tellonym come Sito web. Poi bisogna aprire l’app Tellonym e accedere al proprio account, fare tap sull’icona della condivisione "Share profile" e nella finestra pop-up selezionare Instagram.

Si aprirà una nuova schermata del proprio profilo Instagram che consente di scrivere la propria domanda o Tell da condividere con i follower, dato che sarà presente in automatico il testo "Send me Tells – link in bio", cioè "inviatemi Tells al link in bio". Non resta quindi che inviare la storia di Instagram e attendere i commenti dei propri follower.

Come mettere Tellonym nei post su Instagram

Per gli utenti che vogliono condividere il proprio Tell nei post di Instagram, la procedura da seguire è molto semplice. Dato che nei post non è possibile inserire dei link da cliccare, il link del profilo Tellonym andrà inserito nel link in bio. Quando si crea un post con foto o video, nella didascalia si potrà inserire il proprio Tell e invitare i propri follower a cliccare sul link in bio per aprire l’altra app e rispondere alla domanda.