Come provare i prodotti Huawei gratis per 5 settimane

Il modo migliore di valutare un prodotto prima di comprarlo è provarlo in prima persona. Specialmente se il prodotto è uno smartphone o un device tecnologico, cioè un prodotto di un settore affollatissimo e in cui è difficile capire da una scheda tecnica le differenze tra i vari dispositivi. Ancor di più questo discorso vale per i prodotti di Huawei, azienda leader negli ultimi anni ma ultimamente messa in forte difficoltà dal famoso ban di Donald Trump.

Gli ultimi smartphone di Huawei, ad esempio, hanno ottime schede tecniche ma non hanno i Google Mobile Services, sostituiti dai Huawei Mobile Services (in attesa, ovviamente, del nuovo sistema operativo HarmonyOS 2.0). E’ un problema? Lo scopriremo solo provandoli e, per questo, Huawei ha tirato fuori dal cappello il programm Try&Stay: 5 settimane per provare i prodotti del gigante cinese e capire se sono adatti alle nostre esigenze. Il primo prodotto in prova messo a disposizione da Huawei per il programma Try&Stay è lo smartphone Huawei P Smart 2021.

Come funziona Huawei Try&Stay

Purtroppo Try&Stay non è aperto a tutti: è necessario far parte della Huawei Community e candidarsi compilando un apposito form sul sito di Huawei. L’azienda selezionerà i membri della Community che dimostreranno maggiore competenza e passione per la tecnologia, che potranno poi pubblicare una vera e propria recensione del prodotto testato.

Si potrà inviare la propria candidatura fino al 6 dicembre 2020 (la selezione avverrà l’8 dicembre) e verranno selezionati tre partecipanti per l’iniziativa. I tre candidati potranno tenere il device ricevuto per 5 settimane, poi dovranno restituirlo.

Quali prodotti Huawei è possibile testare gratis

Come già accennato il primo prodotto offerto dall’iniziativa Try&Stay è lo smartphone Huawei P Smart 2021, ma nelle prossime settimane ne arriveranno altri, tra i quali le cuffie Freedbus Pro, lo smartwatch Gt 2 Pro, e lo smartphone top di gamma 2020 di Huawei, il Mate 40 Pro.

La possibilità di testare i prodotti non è l’unico vantaggio di far parte della Community di Huawei: gli iscritti stanno anche per ricevere un buono sconto del 10% utilizzabile sul Huawei Store e un voucher per 3 mesi di abbonamento gratuito a Huawei Video.