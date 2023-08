Come trasferire file dal PC a iPhone senza usare iTunes

Fonte foto: sergey causelove / Shutterstock.com

Per trasferire file da PC Windows al proprio iPhone è possibile affidarsi ad iTunes, scaricabile direttamente dal Microsoft Store. Chi ha, invece, un Mac può trasferire i file direttamente utilizzando il Finder, con un’esperienza d’uso ancora più ottimizzata.

Il trasferimento dei file è, quindi, possibile e generalmente molto semplice. Ci sono, però, alcune alternative da considerare, soprattutto per chi ha un PC Windows. In questo caso, infatti, trasferire file da PC a iPhone senza iTunes è possibile.

La strada migliore e più sicura passa per il cloud. Con un servizio di cloud storage, infatti, è possibile “creare un ponte” tra i propri dispositivi e realizzare dei trasferimenti rapidi di file (immagini, video, documenti etc.). Ci sono anche app di terze parti che effettuano quest’operazione.

Vediamo, quindi, come fare a completare il trasferimento dei file.

Utilizzare un servizio di cloud storage

La soluzione più semplice e sicura per trasferire file da PC a iPhone senza iTunes è rappresentata dall’utilizzo di un servizio di cloud storage. Si tratta di un sistema semplice per spostare un file dalla memoria interna del proprio PC a quella di iPhone.

È possibile utilizzare OneDrive, il servizio di cloud storage di Microsoft, già integrato in Windows e disponibile tramite l’app ufficiale su iPhone. Ci sono anche altri servizi analoghi come Google Drive (in questo caso è utile liberare spazio su Google Drive prima di avviare il trasferimento) o anche iCloud Drive di Apple.

Affidarsi al cloud consente di massimizzare la sicurezza, evitando di installare app di terze parti, e di semplificare il trasferimento di un file da PC a iPhone, grazie a un collegamento intermedio che sfrutta le potenzialità del cloud.

In più, il file spostato sul cloud potrà essere consultato anche senza effettuarne il download sullo smartphone. In questo modo, la memoria interna dell’iPhone resterà libera. Il cloud storage è un’opzione anche per collegare lo smartphone Android al PC.

Utilizzare un’app di terze parti

Il trasferimento di file da PC a iPhone senza iTunes può avvenire anche utilizzando un’app di terze parti, con tutte le dovute accortezze in termini di sicurezza e affidabilità. Come detto, infatti, la scelta migliore è affidarsi a servizi di cloud storage come OneDrive di Microsoft, iCloud Drive di Apple e Google Drive.

È possibile, in ogni caso, ricorrere a servizi di terze parti che permettono il trasferimento dei file da PC a iPhone, anche senza usare iTunes. Questo trasferimento può avvenire sia via cavo che in modalità wireless, in base alle proprie esigenze, in base alle proprie esigenze.

Tra le opzioni disponibili segnaliamo iMazing 2, che consente il trasferimento via cavo e una gestione completa del proprio iPhone, oppure Send Anywhere, per il trasferimento di file in modalità wireless. Entrambi i servizi sono gratuiti, ma con funzioni limitate e con la possibilità di passare a una versione completa a pagamento.