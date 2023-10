Fonte foto: fizkes / Shutterstock

I problemi di connessione del cellulare possono essere legati a varie cause. L’impossibilità di connettersi a Internet, infatti, può derivare da un malfunzionamento della rete Wi-Fi oppure della rete dati del proprio operatore.

I motivi che potrebbero rendere impossibile l’utilizzo della connessione sono diversi. Per riuscire a connettersi è necessario, come prima cosa, identificare le cause del problema. Capire perché il cellulare non si connette o anche perché la connessione dati non funziona richiede un’analisi attenta.

Vediamo come risolvere i problemi di connessione del cellulare:

Non funziona il Wi-Fi: come risolvere

La prima cosa da fare per risolvere i problemi di connessione del cellulare è capire qual è la connessione che non funziona. In particolare, bisogna verificare se è il Wi-Fi oppure è la connessione dati ad avere problemi.

Se la connessione dati funziona e la connessione Wi-Fi non va sarà necessario concentrarsi su quest’ultima per capire le cause del problema e trovare le soluzioni giuste per poter accedere a Internet senza limitazioni.

In questo caso è utile dare una lettura alla guida Wi-Fi senza connessione Internet, cosa fare e mettere in pratica i consigli per migliorare la velocità di connessione del Wi-Fi. In attesa di risolvere il problema, è possibile navigare sfruttando la rete dati messa a disposizione dal proprio operatore.

Non funziona la connessione dati: cosa fare

Quando la connessione dati non funziona è necessario effettuare una serie di controlli sul proprio smartphone., L’impossibilità di utilizzare la rete dati, infatti, potrebbe essere legata a varie cause ed è fondamentale analizzarle tutte per capire la fonte del problema. La cosa migliore da fare, in questo caso, è procedere passo passo, valutando una a una le possibili cause del malfunzionamento.

Controllare i Giga disponibili

Quando finiscono i Giga e non c’è credito sulla SIM, nella maggior parte dei casi, la connessione dati si blocca. Di conseguenza, non sarà possibile navigare senza fare una ricarica (navigando poi a consumo, in base al piano tariffario del proprio operatore) oppure attendere il rinnovo mensile della propria offerta.

Per verificare i Giga disponibili è possibile utilizzare l’app del proprio operatore (solo con Iliad, che non ha un’app ufficiale, bisogna accedere all’Area Personale del sito del provider) e controllare il contatore dei Giga mensili ancora disponibili. In caso di difficoltà, è possibile contattare l’assistenza clienti dell’operatore.

Controllare le impostazioni della rete dati

Un altro controllo da effettuare per risolvere i problemi di connessione del cellulare è legato alla verifica delle impostazioni della rete dati del proprio dispositivo. Su Android bisogna andare in Impostazioni > Rete Mobile (il percorso potrebbe cambiare in base al modello di smartphone utilizzato) e poi premere sulla SIM in uso per accedere alle varie impostazioni e verificare se la connessione dati è attiva o è stata disattivata (in tal caso, bisogna riattivarla manualmente).

Su iPhone, invece, in Impostazioni > Cellulare per accedere alle informazioni sulla connessione e verificare se la connessione dati è attiva (basta controllare la voce Dati cellulare). A prescindere dal sistema operativo, è necessario verificare che sia selezionata la rete del proprio operatore (in genere basta impostare la selezione automatica). Se siete all’estero, inoltre, per collegarsi a Internet bisognerà attivare il roaming (su iPhone quest’opzione si trova in Opzioni dati cellulare).

Un’altra verifica da fare è quella dell‘APN. Si tratta di un codice fondamentale per consentire al telefono di connettersi alla rete mobile dell’operatore. Con una rapida ricerca su Internet (nome operatore + APN) è possibile individuare l’APN giusto che la propria SIM dovrebbe utilizzare. Dalle Impostazioni dello smartphone è possibile individuare la sezione APN (basta usare la funzione cerca all’interno dell’app Impostazioni) e controllare che il codice inserito sia corretto. Per maggiori dettagli sulla questione è possibile consultare la guida su come cambiare l’APN sullo smartphone.

Lo smartphone non supporta la rete dati

C’è un altro caso da considerare: lo smartphone potrebbe non supportare la rete dati dell’operatore. Questo può avvenire soprattutto se si sta provando a utilizzare un dispositivo di diversi anni fa che non ha il supporto al 4G. In Italia, infatti, alcuni operatori hanno disattivato il 3G. Di conseguenza (al netto di sporadiche connessioni al 2G) senza il 4G non è possibile accedere a Internet. Chi ha uno smartphone che non supporta il 4G, quindi, potrebbe non essere in grado di utilizzare la connessione.

Controllare che la SIM non sia danneggiata

Una delle cause dei problemi di connessione del cellulare potrebbe essere la SIM Card. Questo componente potrebbe essere danneggiato o non funzionante. Le verifiche da effettuare sono diverse: bisogna controllare che la SIM sia rilevata dallo smartphone (in alto a sinistra dovrebbe apparire il nome dell’operatore) e che, quindi, sia attiva.

Per verificarne il funzionamento, inoltre, può essere utile provare a inserire la SIM in un altro smartphone e controllare se lo stato della connessione dati. Se la SIM è danneggiata o non funziona (per qualsiasi motivo) non sarà possibile utilizzare la rete dati e bisognerà richiedere la sostituzione al proprio operatore. Ci sono vari trucchi per capire se la SIM è ancora attiva o se è stata disattivata.