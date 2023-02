Come risparmiare sulla bolletta con i dispositivi per la smart home

L’aumento del costo dell’energia e del gas ha toccato milioni di italiani e gli effetti si sono visti immediatamente, con le bollette che sono triplicate o quadruplicate nel giro di pochissimi mesi. Spese che sono diventate impegnative per tantissime famiglie: cosa fare per risparmiare senza dover tagliare drasticamente i consumi, soprattutto in inverno e in estate dove riscaldamenti e condizionatori sono fondamentali? Fortunatamente esistono tanti piccoli trucchi che ci aiutano a risparmiare ottimizzando i consumi.

Come spesso accade negli ultimi anni, in nostro soccorso arriva la tecnologia. Sul mercato oramai troviamo tantissimi dispositivi tecnologici intelligenti che imparano dalle nostre abitudini e ad esempio ci aiutano a scegliere le fasce orarie migliori per accendere il riscaldamento oppure il condizionatore. Abbinando a questi dispositivi dei semplici trucchi e seguendo consigli pratici si riesce a tagliare la spesa per l’elettricità e per il gas. Così, oltre a risparmiare, si fa del bene anche all’ambiente inquinando meno. Ecco i nostri consigli su come risparmiare sulla bolletta sfruttando i dispositivi smart.

Utilizzare Lampadine smart a LED

Sostituire le vecchie lampadine alogene con le nuove lampadine a LED. Può sembrare un controsenso (una guida sul risparmio che ti consiglia di spendere acquistare nuovi dispositivi), ma le lampadine a LED, oltre a durare di più, consumano molta meno energia, fino all’85% in meno rispetto a quelle classiche. Inoltre, acquistando le lampadine smart si riesce a risparmiare molto di più, perché si può sempre controllare da remoto se qualche luce è rimasta accesa. Insomma, un investimento che si ripaga nel tempo e che taglia la bolletta della corrente.

Controllo dei consumi

Per poter efficientare i consumi, bisogna anche essere consapevoli di quanta elettricità o gas si utilizza e soprattutto per quali elettrodomestici. Oltre al dato totale presente su ogni bolletta, è necessario anche avere uno spaccato dei consumi di ogni dispositivo che si ha in casa. Anche in questo caso ci vengono in soccorso dei prodotti per la smart home. Ci riferiamo alle prese della corrente smart che, oltre alla possibilità di spegnerle da remoto, permettono anche di conoscere il consumo esatto di energia. Tramite l’app dello smartphone è possibile conoscere in tempo reale il consumo reale di ogni elettrodomestico e intervenire nel caso in cui c’è una dispersione di energia. Il costo delle prese smart è abbastanza irrisorio e si ripaga facilmente nel tempo.

No allo stand by

Tutti noi abbiamo l’abitudine di spegnere il TV o il monitor del PC dal pulsante rosso del telecomando. In realtà non è così, lo si sta solamente mettendo in standby, come ci testimonia la luce rossa presente sul dispositivo. Anche se "spento" il televisore sta continuando a funzionare e quindi a consumare energia. Cosa fare per tagliare questo spreco di elettricità? Molto semplice, utilizzare una presa o anche una ciabatta smart e spegnerle direttamente dall’app. In questo modo si ha la certezza che il dispositivo non sta più consumando energia. Se la ciabatta o la presa smart si collega anche con Alexa, si può chiedere aiuto direttamente all’assistente vocale.

Controllo del termostato

Avere un termostato intelligente in casa può essere una vera salvezza per diminuire la bolletta del riscaldamento. Questi dispositivi per la smart home permettono di controllare la temperatura dell’abitazione da remoto e di accendere i riscaldamenti solo nel momento del bisogno, ad esempio pochi minuti prima di rientrare a casa in modo da trovarla già calda. Grazie al termostato intelligente puoi imposta i programmi di riscaldamento in base alla tua routine, massimizzare il comfort domestico e controllare i tuoi consumi energetici da qualsiasi luogo utilizzando Alexa o l’app sul tuo smartphone. Semplice, facile e soprattutto economico.

Elettrodomestici efficienti

Si possono mettere in campo tutti gli stratagemmi possibili, ma se non si parte dalle basi le possibilità di successo sono limitate. E per basi intendiamo la tipologia degli elettrodomestici che utilizziamo. Negli ultimi anni sono state presentate lavatrici, asciugatrici, forni, friggitrici che hanno una classe energetica (A++ e A+++) che testimonia il basso consumo. Costano un po’ più della media, ma il maggior esborso iniziale viene ripagato da bollette molto più leggere. Prima di acquistare un nuovo elettrodomestico, controllate sempre la classe energetica. Inoltre, i modelli più recenti sono anche smart e dall’app dello smartphone potete controllare quando hanno finito il loro lavoro e spegnerle in modo che non consumino altra energia.

Accumulatore di energia

Questo consiglio, purtroppo, non riguarda tutti, ma solamente chi ha un impianto fotovoltaico. Come ben saprete, i pannelli solari non producono energia per tutta la giornata, ma solamente quando c’è il sole. Per non sprecare inutilmente l’energia prodotta, è molto utile avere un accumulatore di energia da utilizzare durante la notte o nel momento del bisogno. Vedrete che l’impatto sui consumi sarà notevole, così come il risparmio.

