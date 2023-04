Come sarà Asus Zenfone 10

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Iniziano a girare le prime informazioni su Asus Zenfone 10, il top di gamma del brand taiwanese erede dell’attuale Zenfone 9 (in foto). Un dispositivo di preproduzione è stato testato, con nome in codice AI2302, sulla piattaforma di benchmark online Geekbench e, come sempre in questi casi, oltre al risulato dei test ci sono anche alcuni dettagli tecnici che vengono pubblicati.

Tra tutti, svettano la presenza del processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm e di ben 16 GB di RAM. Informazioni interessanti che, se fossero confermate, potrebbero posizionare Asus Zenfone 10 in una fascia alta del mercato, già occupata da molti dei top di gamma della concorrenza con specifiche tecniche simili.

Asus Zenfone 10: come sarà

Se le informazioni trapelate sul nuovo Asus Zenfone 10 si riveleranno corrette, il telefono di Asus avrà un display AMOLED da 6,3 pollici e un refresh rate a 120Hz. Un cambiamento importante rispetto allo Zenfone 9 che aveva uno schermo da soli 5,9 pollici, andando un po’ in controtendenza rispetto agli altri dispositivi sul mercato.

Il processore installato è, come già detto, il nuovo Snapdragon 8 Gen 2 a cui vengono affiancati fino a 16 GB di RAM e 256 GB o 512 GB di spazio di archiviazione. Non ci sono indicazioni più precise al riguardo, ma non si escludono altri tagli di memoria. Dai rumor circolati negli ultimi giorni si presume che il processore abbia un sistema di raffreddamento a liquido, che dovrebbe garantire una ottima dissipazione del calore.

Le ulteriori informazioni in materia provengono da diversi leaker su Twitter, tra questi Debayan Roy (Gadgetsdata) che ha condiviso alcune ulteriori indiscrezioni sul potenziale comparto tecnico del nuovo Zenfone 10.

Per le fotocamere è disponibile, al momento, solo l’indicazione riguardo il sensore principale che dovrebbe essere da 200 MP con OIS. Sugli altri sensori posteriori e sulla selfiecamera non sono disponibili informazioni.

Per la batteria è da 5.000 mAh con ricarica cablata a 67 watt. Il sistema operativo è Android 13, con la classica interfaccia Zen UI.

Infine circola anche un’indiscrezione sulla certificazione IP68 che garantirebbe a questo smartphone la resistenza ai liquidi e alla polvere.

Asus Zenfone 10: quando arriva

Le pochissime informazioni riguardo Asus Zenfone 10 non includono, almeno al momento, quelle su una eventuale finestra di lancio sul mercato, né sul prezzo di vendita.

Il precedente Asus Zenfone 9 è arrivato sul mercato a settembre 2022, con un prezzo di partenza di 799 euro per la versione con 8/128 B di memoria. A fronte di questo è possibile ipotizzare che anche il nuovo Zenfone 10 possa occupare una fascia di prezzo simile, attestandosi tra gli 800 e i 900 euro in base alla quantità di memoria.