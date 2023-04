Come sarà Google Pixel 7a e quando arriva

Tra le novità più attese in casa Google c’è il nuovo Pixel 7a che Big G presenterà ufficialmente durante il suo evento I/O 2023, fissato per il prossimo 10 maggio. Il dispositivo di fascia media dell’azienda è stato oggetto di molti rumor e indiscrezioni da parte di numerosi leaker nel corso dei mesi passati, a conferma del grande interesse che ruota intorno a questo modello. A detta dei leaker, d’altronde, Pixel 7a dovrebbe condividere parecchie caratteristiche tecniche coi fratelli maggiori Pixel 7 e Pixel 7 Pro, migliorando di molto rispetto a Pixel 6a.

Google Pixel 7a: come sarà

Stando alle ultime indiscrezioni, condivise dal leaker indiano Mukul Sharma, Pixel 7a avrà 8 GB di RAM e uno spazio di archiviazione di 256 GB, un bel passo avanti rispetto al precedente 6a, limitato alla versione 6/128GB. Per il processore, invece, si parla di un Tensor G2, il chipset progettato da Google e già visto sui fratelli maggiori.

Il display sarà un OLED da 6,1 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 90Hz. Mentre per il comparto fotografico il telefono arriverà con una configurazione a due fotocamere con il sensore principale da 64 MP e uno ultra-wide da 12 MP. La selfiecamera, invece, sarà la stessa in dotazione sui Pixel 7 e 7 Pro, da 10,8 MP.

Per quanto riguarda la connettività non ci sono informazioni ufficiali, ma lo smartphone grazie al chip Tensor 2 avrà certamente il supporto alle reti 5G, WiFi 6e, Bluetooth 5.2, GPS e NFC.

Infine Pixel 7a arriverà sul mercato con Android 13, chiaramente già pronto a ricevere l’aggiornamento a Android 14 in uscita a fine estate 2023.

Google Pixel 7a: quanto costerà

Non ci sono notizie ufficiali sul prezzo del prossimo Google Pixel 7a, solo ipotesi che si basano sul prezzo di altri dispositivi. Google Pixel 6a è stato mostrato al mondo l’11 maggio 2022 ed è arrivato sul mercato a un prezzo di 459 euro. Al momento il Pixel 7 e il Pixel 7 Pro sono in vendita rispettivamente a 649 euro e a 899 euro. Il 7a, quindi, potrebbe essere disponibile a una somma che si aggira tra i 450 e i 500 euro, confermando quanto visto con la versione precedente.

Sappiamo, dai leak, che il Google Pixel 7a sarà disponibile cinque diverse opzioni di colore: Dinuguan Black, Crispy Kale, Mayo Cream, Tide Orange e Vibrant Ube. Una novità per Google, visto che sia Pixel 7 che Pixel 7 Pro sono disponibili in soli tre colori: Pixel 7 in verde cedro, binaco ghiaccio e nero ossidiana, mentre Pixel 7 Pro in grigio verde, bianco ghiaccio e nero ossidiana.