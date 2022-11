Come sarà il nuovo smartphone medio Vivo S16

Vivo, che ha recentemente lanciato la serie di smartphone Vivo X90 in Cina, non rimane con le mani in mano. Sembra che la società lancerà molto presto gli smartphone della serie S di nuova generazione, eredi degli attuali Vivo S15 (in foto). Stiamo parlando di due nuovi modelli, che condivideranno la stessa capacità di ricarica, almeno stando a quanto scovato nel database della piattaforma di certificazione cinese 3C. Visto che il documento trapelato mostra solo i nomi interni dei modelli e non quelli commerciali, le ipotesi più accreditante ipotizzano che questi siano i nuovi smartphone Vivo S16 e Vivo S16 Pro.

Vivo S16: quanti saranno

Gli smartphone Vivo con i numeri di modello V2244A e V2245A, apparsi nel database della piattaforma di certificazione 3C cinese rivelano che entrambi i modelli sono pronti per il 5G e potrebbero essere dotati di un caricabatterie rapido da 80W. Questi dispositivi, come detto, avranno nomi come Vivo S16 e Vivo S16 Pro.

La certificazione 3C è una buona indicazione che la serie Vivo S16 sarà presto lanciata in Cina. Quindi, è probabile che S16 e S16 Pro debutteranno a dicembre o all’inizio del 2023. Si dice che la famiglia S16 includa anche un altro modello che si chiamerà Vivo S16e, che pare sarà certificato nei prossimi giorni.

Viso S16: le caratteristiche presunte

Fino al lancio ufficiale non possiamo sapere quali caratteristiche tecniche avranno i due (o tre) modelli della nuova gamma Vivo S16. Sappiamo, però, che i telefoni della serie S16 sostituiranno i modelli della serie S15, che sono dotati dei processori Exynos 1080, Qualcomm Snapdragon 870 e MediaTek Dimensity 8100.

Secondo i vari leak in arrivo dalla Cina, il modello Vivo S16 standard dovrebbe basarsi sullo Snapdragon 870. È probabile che Vivo S16 Pro presenti il ​​nuovissimo SoC MediaTek Dimensity 8200. Si prevede inoltre che integrerà anche il chip di elaborazione delle immagini Vivo V1+. L’S16e potrebbe essere alimentato dal chipset MediaTek Dimensity 1080.

Secondo i rumor l’S16 dovrebbe essere lanciato in tre varianti di colore come nero, blu e viola. Il modello Pro potrebbe arrivare con colori più sgargianti, quali oro, verde, arancione accanto al classico nero.

Molto probabilmente questi nuovi smartphone a marchio Vivo verranno proposti, oltre che in Cina, anche nei mercati globali in un secondo momento. Per i modelli che lasceranno i confini cinesi però, i leak dicono che verranno venduti con altri nomi commerciali, quali Vivo V26, V26 Pro e V26e.