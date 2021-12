Come sarà il top di gamma 2022 Oppo Find X4

C’è una sola certezza tra le tante indiscrezioni che iniziano ad affiorare su quello che si candida ad essere uno dei prodotti migliori del 2022: Find X4 avrà il recente chip Snapdragon 8 Gen 1, presentato da Qualcomm nei giorni scorsi. Non si tratta di un rumor, ci sarà certamente poiché a svelarlo è stata la stessa Oppo.

Oppo Find X4 sarà parte quindi della schiera dei top di gamma che arriveranno con il potentissimo chip americano, e del resto c’erano pochi dubbi in materia dal momento che, storicamente, sulla variante Pro del portabandiera di Oppo è sempre stato utilizzato il chip migliore di Qualcomm. Oppo Find X4 Pro e Snapdragon 8 Gen 1 formeranno dunque un’accoppiata in lizza per essere la più valida del 2022, anche se dovranno riuscire ad avere la meglio – come ogni anno del resto – sulla concorrenza migliore, sempre più agguerrita per riuscire a svettare sulla fascia alta del mercato.

Oppo Find X4, come sarà

Le restanti specifiche tecniche di Oppo Find X4 sono una logica conseguenza della sua caratura da “primo della classe". I rumor sono già scatenati: avrà uno schermo con risoluzione 2K AMOLED prodotto da Samsung di tipo LTPO, quindi in grado di modulare la frequenza di aggiornamento sulla base delle esigenze del momento, in modo da trovare di volta in volta il compromesso ideale tra fluidità e consumi di energia. Integrerebbe il lettore di impronte digitali e sarebbe protetto da un vetro Gorilla Glass Victus di Corning, così come la superficie posteriore.

Detto della presenza del chip Snapdragon 8 Gen 1, su Find X4 “standard" si dice che troverà posto l’altrettanto potente (e altrettanto premium) chip Dimensity 9000 di MediaTek, che l’azienda taiwanese ha sviluppato con il chiaro obiettivo di mettere in difficoltà Qualcomm. Sulla gamma Oppo Find X4 dovrebbero essere offerti due quantitativi di memoria RAM, 8 oppure 12 GB di tipo LPDDR5 (la più rapida in commercio), e almeno 256 GB di spazio di archiviazione, ma è probabile che arriverà anche il taglio da 512 GB, a meno che Oppo non voglia fare le cose in grande e spingersi fino ad 1 TB.

Sulla superficie frontale dei Find X4 potrebbe esserci una fotocamera da 32 megapixel, nello specifico il sensore IMX709 di Sony che Oppo impiega già su Reno7 e Reno7 Pro. Altro sensore di Sony ma per la superficie opposta, nelle vesti di fotocamera principale: sarebbe l’IMX766 da 50 megapixel che avrebbe la stabilizzazione ottica dell’immagine. A chiudere il quadro penserebbero poi un altro Sony IMX766 da 50 megapixel come fotocamera ultra wide e un Samsung S5K3M5 da 13 megapixel come teleobiettivo per zoom ottici 2x.

La batteria di Oppo Find X4 avrebbe una capacità di 5.000 mAh con ricarica rapida cablata da 80 watt e wireless da ben 50 watt. Non mancherebbero NFC ed emettitore ad infrarossi per il controllo di Smart TV, condizionatori e compagnia.

Oppo Find X4, quanto costerà

Secondo le indiscrezioni Oppo Find X4 sarebbe proposto in Cina a partire dall’equivalente di circa 700 euro per la variante 8+256 GB. Da noi arriverà certamente a cifre maggiori a causa di tasse e costi di logistica.