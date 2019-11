Come sarà l'iPhone 12: le immagini

Fonte foto: Phone Arena 1 di 5 iPhone 12 Apple sta iniziando a lavorare sull'iPhone XII che molto probabilmente verrà presentato nel settembre del 2020. Mancano ancora diversi mesi all'uscita del prossimo smartphone della mela morsicata, ma già cominciano a uscire i primi rumors sulle possibili caratteristiche del dispositivo. E non solo. Phone Arena, magazine dedicato al mondo degli smartphone, ha realizzato dei render non ufficiali sull'iPhone 2020. Basandoci sulle indiscrezioni uscite in questi mesi, i grafici del sito web hanno immaginato come potrebbe essere il nuovo smartphone Apple. E di certo non mancano le sorprese, come vedrete nelle prossime immagini.

Fonte foto: Phone Arena 2 di 5 iPhone 2020, la rivoluzione Senza troppi giri di parole: per il prossimo anno ci si aspetta una rivoluzione sotto il profilo del design e delle funzionalità dell'iPhone. Dopo tre versioni molti simili tra di loro (iPhone X, iPhone Xs Max e iPhone 11 Pro), per Apple è arrivato il momento di innovare. E per farlo cambierà soprattutto il design, diminuendo le dimensioni del notch e cercando di ridurre anche le cornici del dispositivo. L'iPhone 12 dovrebbe montare una nuova evoluzione del FaceID con sensori meno invasivi, ma altrettanto potenti. Lo smartphone potrebbe avere molto in comune anche con l'iPhone 4, soprattutto per quanto riguarda lo spessore della cornice laterale.

Fonte foto: Phone Arena 3 di 5 Le caratteristiche dell’iPhone 2020 Fare delle previsioni sulla scheda tecnica del dispositivo a più di dieci mesi di distanza della presentazione è molto complicato. Ma qualcosa è già cominciato a filtrare dalle segrete stanze di Cupertino. L'iPhone 12 dovrebbe essere prodotto ancora in tre modelli diversi, seguendo l'approccio degli ultimi anni: due modelli top e uno low cost. Nel 2020, però, le tre versioni avranno tutte lo schermo OLED. Altra grande novità riguarda il 5G: Apple si è decisa finalmente di dotare i propri dispositivi di un modem ad alta velocità, seguendo la strada tracciata dai competitor.

Fonte foto: Phone Arena 4 di 5 Il comparto fotografico dell’iPhone 12 Non avete amato il bumper quadrato presente dietro l'iPhone 11? Fateci l'abitudine, perché sarà presente anche sull'iPhone 2020. Con una novità: i sensori fotografici saranno quattro. L'azienda di Cupertino ha deciso di dotare i propri smartphone del sensore Time of Flight, utilizzato per misurare la distanza tra l'obiettivo e l'oggetto inquadrato per avere un migliore effetto bokeh (ma non solo). Il nuovo sensore fotografico farà il debutto sui modelli top di gamma dell'iPhone.