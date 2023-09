Come sarà Motorola Moto G54

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Motorola ha annunciato ufficialmente l’uscita del nuovo Moto G54 5G, prevista per il prossimo 5 settembre anche se, all’inizio, lo smartphone sarà disponibile esclusivamente sul mercato cinese. Nelle ultime settimane le indiscrezioni al riguardo sono state molte ma, nelle ultime ore, questo device ha fatto una breve comparsa sul sito indiano di Motorola (forse per errore), permettendo agli utenti di dare uno sguardo più approfondito alla scheda tecnica, poi prontamente rimossa.

Tra le particolarità del dispositivo, sicuramente la presenza di un chip MediaTek Dimensity 7020, di ben 12 GB di RAM e di un comparto fotografico di buon livello, con un sensore principale da 50 MP con OIS e PDAF, tutte scelte interessanti per un telefono di questa categoria.

Motorola Moto G54 5G: scheda tecnica

Motorola Moto G54 5G ha uno schermo IPS LCD da 6,5 pollici, con risoluzione FHD+ e refresh rate variabile fino a 120 Hz.

Il processore scelto dall’azienda statunitense è un MediaTek Dimensity 7020 cui si affiancano 8/12 GB di RAM e 128/256 GB di spazio di archiviazione, espandibile fino a 1 TB tramite l’acquisto di una scheda microSD.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 50 MP (f/1.) con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e autofocus veloce PDAF e un sensore ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.2). La fotocamera frontale, invece, è da 16 MP (F/2.4).

Tra le connessioni abbiamo il 5G, il WiFi 5, il Bluetooth 5.2, l’USB-C, l’ingresso per il jack da 3,5 mm e le varie soluzioni per la geolocalizzazione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NavIC e QZSS. Presente anche il chip per l’NFC, indispensabile per i pagamenti contactless e per leggere le schede elettroniche.

Interessante anche il comparto audio certificato Dolby Atmos e con la funzionalità Moto Spatial Sound, che ha il compito di simulare un ambiente sonoro tridimensionale, per un’esperienza di ascolto più coinvolgente.

La batteria ha una capacità da 6.000 mAh con ricarica cablata da 30 W. Il sistema operativo è Android 13 con interfaccia proprietaria My UX e la promessa di Motorola di consentire agli utenti di installare almeno Android 14.

Infine è presente la certificazione IP52 che attesta la resistenza di questo smartphone alla polvere e alle gocce d’acqua.

Motorola Moto G54 5G: prezzo e disponibilità

Stando a quanto confermato da Motorola il nuovo Moto G54 5G sarà presentato ufficialmente per il mercato cinese il prossimo 5 settembre. Intanto dal sito indiano è stato possibile vedere le tre colorazioni con cui arriverà in commercio: Mint Green, Midnight Blue e Pearl Blue.

Il prezzo suggerito al pubblico è di:

Motorola Moto G54 5G – 8/128 GB: 14.999 rupie indiane (167 euro)

Motorola Moto G54 5G – 12/256 GB: 18.999 rupie indiane (211,50 euro)

Al momento non ci sono ancora conferme sull’uscita di questo smartphone per i mercati esteri ma, dato che il precedente Motorola Moto G53 5G (in foto) è arrivato anche in Italia, non è escluso che anche al nuovo modello tocchi un destino simile, ma di sicuro con prezzi più alti di quelli indiani.