Editor e copywriter, ho collaborato con importanti realtà editoriali italiane e mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Fonte foto: Nubia

Il nuovo Nubia Z60 Ultra sarà svelato nel corso di un evento di lancio in programma il 19 dicembre. Il prossimo top di gamma di Nubia punta a stupire, grazie soprattutto a un comparto tecnico di primissimo livello. La scheda tecnica del nuovo smartphone integrerà un chip di fascia alta e una nuova batteria, con una densità energetica superiore e, quindi, maggiore capacità. Il nuovo modello di Nubia potrebbe arrivare anche in Italia dove, da poche settimane, il brand ha lanciato il Nubia Z50S Pro (in foto).

Nubia Z60 Ultra: come sarà

Le prime informazioni sul Nubia Z60 Ultra anticipano, almeno in parte, la scheda tecnica dello smartphone. Il dispositivo arriverà sul mercato con il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, il chip che sarà utilizzato da quasi tutti i principali top di gamma Android nel corso del 2024. In termini di prestazioni, quindi, lo smartphone non sarà secondo ai suoi diretti rivali.

Uno degli aspetti più interessanti del nuovo modello di Nubia sarà la batteria. Lo smartphone proporrà una batteria con capacità di ben 6.000 mAh. Si tratta di un valore nettamente superiore a quanto proposto dalla maggior parte degli smartphone sul mercato che, anche nella fascia alta del mercato, si fermano in genere a 5.000 mAh.

Il nuovo Nubia Z60 Ultra, come confermato dall’azienda sul social Weibo, integrerà una batteria al silicio-carbonio, una soluzione che permette di ottenere una maggiore densità energetica e, quindi, una capacità superiore della batteria senza dover aumentare le dimensioni di questo componente.

Il risultato di questa scelta è rappresentato dalla possibilità di proporre una batteria con 1.000 mAh in più rispetto alla maggior parte dei top di gamma Android, mantenendo comunque una ricarica rapida, con potenza di 80 W. Più autonomia e tempi di ricarica ridotti saranno dunque tra i principali punti di forza del nuovo Z60 Ultra.

Tra le specifiche dello smartphone Nubia troveremo anche una fotocamera anteriore sotto al display e una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50 Megapixel, con OIS, un sensore ultra-grandangolare da 50 Megapixel e un teleobiettivo periscopico da 64 Megapixel. Da segnalare anche la presenza della certificazione IP68. Lo smartphone sarà disponibile in tre colorazioni (Black, Cream e Starry Night).

Nubia Z60 Ultra: quando arriva

Il debutto ufficiale del nuovo Nubia Z60 Ultra è imminente: la presentazione è in programma il 19 di dicembre, almeno per quanto riguarda la versione dello smartphone destinata al mercato cinese, dove le vendite partiranno entro la fine del 2023. Nel corso delle prime settimane del 2024 potrebbe esserci spazio anche per il debutto della versione Global del nuovo Z60 Ultra che sarà quasi certamente identica a quella cinese.