Come sarà OnePlus 12 e quando arriva

OnePlus 12 sarà il prossimo top di gamma OnePlus, nonché uno dei primi smartphone ad arrivare sul mercato con il nuovissimo Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, processore riservato ai futuri device di fascia alta. Erede del precedente OnePlus 11 (in foto), è già di uno dei telefoni più attesi della prossima stagione e, secondo alcune indiscrezioni potrebbe essere disponibile prima del previsto: con un post su Twitter, infatti, il noto leaker Max Jambor ha rivelato che l’evento di presentazione ufficiale sarà a dicembre 2023.

OnePlus 12: come sarà

Le prime informazioni a disposizione sul nuovo OnePlus 12 provengono dal sito indiano Smartprix (@Smartprix su Twitter) che ha indicato un display AMOLED da 6,7 pollici, con risoluzione QHD+ e refresh rate adattivo a 120 Hz. Il processore sarà il nuovissimo Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 che, come è ormai noto, arriverà prima del previsto.

Al momento non ci sono indicazioni sui tagli di memoria disponibili ma, trattandosi di uno smartphone di fascia alta, è possibile fare qualche ipotesi, con l’azienda cinese che potrebbe optare per 12 o 16 GB di RAM e fino a 1 TB di spazio di archiviazione.

Per il comparto fotografico i rumor indicano un sistema composto da tre fotocamere con un sensore principale da 50 MP (probabilmente un Sony IMX989 da 1 pollice) con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), uno ultra-grandangolare sempre da 50 MP e un teleobiettivo da 64 MP (probabilmente un OmniVision OV64B).

Non ci sono ancora conferme al riguardo ma OnePlus dovrebbe aver collaborato di nuovo con Hasselblad per il software di elaborazione delle immagini. Nessuna indicazione, invece, sulla fotocamera frontale.

Anche sulle connessioni è difficile fare delle ipotesi, perché le specifiche tecniche del processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 non sono ancora state diffuse ufficialmente.

Trattandosi comunque di uno processore di fascia premium ci sarà sicuramente il 5G, il WiFi 7, il Bluetooth 5.3 e le diverse soluzioni di rilevamento della posizione tramite satelliti. Naturalmente a bordo del OnePlus 12 ci sarà certamente anche un chip per l’NFC, indispensabile per i pagamenti contactless e per leggere le schede elettroniche.

La batteria scelta da OnePlus dovrebbe essere da 5.000 mAh con ricarica rapida cablata da 150W e ricarica Wireless da 50W. Il sistema operativo sarà quasi sicuramente Android 14 con interfaccia proprietaria OxygenOS 14.

OnePlus 12: quanto costerà

Come detto in apertura, secondo Max Jambor il nuovissimo OnePlus 12 dovrebbe essere presentato ufficialmente in Cina a dicembre di quest’anno. Ancora niente di ufficiale ma, se i rumor fossero confermati, lo smartphone potrebbe arrivare sul mercato cinese già nei primi mesi del 2024 e poco dopo nel resto del mondo.

Naturalmente, anche per il prezzo non ci sono conferme ma è possibile fare delle ipotesi partendo dal prezzo del precedente modello, il OnePlus 11:

OnePlus 11 – 12/256 GB: 3.999 yuan

OnePlus 11 – 16/256 GB: 4.399 yuan

OnePlus 11 – 16/512 GB: 4.899 yuan.

