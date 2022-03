Come sarà Realme Pad Mini e quando arriva

L’atteso Realme Pad Mini è al centro, già da alcune settimane, di numerose indiscrezioni. L’ultima arriva da un rivenditore filippino (che lavora con l’e-commerce Lazada) e dettaglia, per filo e per segno, gran parte delle specifiche tecniche che, presumibilmente, troveremo a bordo del tablet dell’azienda cinese.

Il primo tablet del sub-brand di Oppo, ricordiamo, è già in vendita con il nome di Realme Pad (in foto): è stato presentato lo scorso anno a settembre, ed è pensato per chi desidera un display abbastanza grande. Dall’aspetto elegante e dal prezzo competitivo, il dispositivo vanta infatti uno schermo LCD IPS da 10,4 pollici con risoluzione 2K WHXGA+, luminosità massima di 360 nit e Sunlight Mode, e con un rapporto schermo-corpo dell’82,5%. Il secondo tablet dell’azienda dovrebbe, invece, contemplare un pannello più piccolo, oltre ad un prezzo certamente molto interessante (proprio come il fratello maggiore che parte da 239 euro).

Realme Pad Mini: come sarà

Il dispositivo, stando a quanto descritto dal rivenditore dello store Lazada, dovrebbe contare su uno schermo LCD da 8,7 pollici con risoluzione 1.340×800 pixel (HD+) e rapporto schermo-corpo dell’84,59%. Sotto il cofano ci sarà, presumibilmente, un chip Unisoc T616 (un octa core da 2 GHz di frequenza massima e GPU Mali-G57), associato a 3/4 GB di RAM e 32/64 GB di spazio di archiviazione espandibile con microSD fino a 1 TB.

Sul fronte fotografico, il Realme Pad Mini dovrebbe avere un sensore posteriore da 8 MP e una selfie-camera frontale da 5 MP.

La batteria, invece, dovrebbe essere da 6.400 mAh, con supporto per la ricarica a 18 watt e la ricarica inversa. L’interfaccia utente sarà, stando all’indiscrezione, Realme UI for Pad basata su Android 11. Infine, per le dimensioni si parla di 211,8 x 124,5 x 7,6 mm e per il peso di 372 grammi.

Prezzo e disponibilità

Come il Realme Pad, anche il prossimo tablet della compagnia dovrebbe approdare in Europa. Il lancio del Realme Pad Mini avverrà inizialmente nelle Filippine il 4 aprile, ma per l’arrivo sul mercato europeo sarà necessario attendere ancora alcuni mesi.

Per quanto riguarda il prezzo, dato che il fratello maggiore è disponibile al prezzo di partenza di 239 euro, ci aspettiamo che il costo del Mini non superi i 200 euro.