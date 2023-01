Come sarà Samsung Galaxy A34 5G

Il Samsung Galaxy A34 5G è stato di recente registrato alla FCC (Federal Communications Commission) per ottenere la certificazione obbligatoria che tutti gli smartphone devono ottenere per essere venduti negli Stati Uniti. Questa nuova certificazione, che arriva dopo quella ottenuta dal Bureau of Indian Standards lascia supporre che il suo lancio potrebbe avvenire a breve, anche se ciò avverrà sicuramente dopo la presentazione dei tanto attesi Galaxy S23, che verranno svelati ufficialmente il prossimo 1° Febbraio.

Galaxy A34 5G, cosa sappiamo

Dai documenti pubblicati dalla FCC apprendiamo che il Galaxy A34 5G arriverà con una ricarica cablata da 25W, un valore tipico per i Samsung di fascia media e bassa. Il resto della dotazione tecnica ci viene proposto in anteprima da Geekbench che ha testato un modello in anteprima.

Il device testato aveva un SoC Mediatek Dimensity 1080, ma molti pensano che questo chip verrà usato solo in alcuni mercati. Nei restanti (non è ancora chiaro quali mercati avranno l’uno e quali l’altro) Samsung userà il SoC proprietario Exynos 1380.

Molto probabile una dotazione di RAM almeno da 6 GB, mentre per lo spazio di archiviazione si presumono due tagli disponibili: da 128 o 256 GB.

Sappiamo che il Galaxy A34 5G si mostrerà con un display AMOLED da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento pari a 90 Hz.

Il comparto fotografico posteriore dovrebbe essere composto da 3 sensori, di cui il principale sembra essere un modello da 48 MP, mentre non è trapelato ancora nulla sui restanti due. Però, a meno che Samsung non cambi improvvisamente la sua configurazione standard per questa fascia di mercato, potremmo aspettarci un sensore ultrawide da 8 MP e un macro da 5 MP. Nella parte frontale non dovrebbe mancare una selfie camera da 13 MP.

Il tutto sarà alimentato da una batteria da 5.000 mAh con la già citata ricarica via cavo a 25 W. Infine, Samsgung Galaxy A34 5G sarà certificato IP67 e arriverà sul mercato con Android 13 e interfaccia proprietaria OneUI 5.

Galaxy A34 5G: disponibilità e prezzi

I rumor parlano di un lancio del Samsung Galaxy A34 5G intorno al mese di marzo. Non si sa ancora nulla sui prezzi, ma visto i pochi cambiamenti rispetto al modello A33 5G attualmente in commercio (in foto), c’è da aspettarsi un costo intorno ai 390 euro. Questo è lo stesso costo, al lancio, dello smartphone che andrà a sostituire nella gamma del produttore coreano.