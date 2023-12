Come scrivere in corsivo o in grassetto su WhatsApp

Fonte foto: diy13 / Shutterstock

Su WhatsApp è possibile scrivere in corsivo o in grassetto, andando a modificare il font e formattare i messaggi inviati nella chat. Si tratta di un semplice trucco a disposizione di tutti gli utenti, senza la necessità di installare applicazioni aggiuntive o eseguire procedure particolarmente elaborate.

Scrivere in corsivo o in grassetto su WhatsApp è possibile sia con l’app Android che con l’app per iPhone del servizio di messaggistica. Anche utilizzando l’app per Windows c’è la possibilità di formattare i messaggi.

Oltre al grassetto e al corsivo, inoltre, ci sono ulteriori opzioni per cambiare font su WhatsApp. Questa funzionalità è integrata nell’app ed è già attiva, a differenza della disattivazione della doppia spunta blu e delle altre funzioni che possono essere attivate o disattivate dalle Impostazioni dell’app.

Vediamo, quindi, come fare a scrivere messaggi su WhatsApp utilizzando il grassetto oppure il corsivo utilizzando alcuni codici oppure seguendo la procedura che non prevede l’inserimento di tali codici.

I codici per scrivere in corsivo o in grassetto

Per formattare il testo su WhatsApp è sufficiente utilizzare alcuni codici. Inserendo il testo da formattare all’interno di questi codici è possibile applicare il font desiderato. I codici in questione sono:

Grassetto : *Testo del messaggio*

: *Testo del messaggio* Corsivo : _Testo del messaggio_

: _Testo del messaggio_ Barrato : ~Testo del messaggio~

: ~Testo del messaggio~ Monospaziato: “`Testo del messaggio“`

Facciamo un esempio: per scrivere “ciao” in grassetto è sufficiente digitare *ciao*. Allo stesso modo, per scrivere “ciao” in corsivo sarà necessario digitare _ciao_. L’utilizzo di questi codici è possibile con tutte le versioni di WhatsApp: sia con le app per Android, iPhone e PC che tramite la versione web di WhatsApp è possibile ricorrere ai codici per scrivere in corsivo oppure in grassetto.

Il trucco per scrivere in corsivo o in grassetto senza codici

C’è un altro modo per scrivere in corsivo o in grassetto su WhatsApp, anche senza usare i codici visti in precedenza. Basta digitare il testo a cui applicare la formattazione desiderata e poi evidenziarlo, tenendo premuto con il dito.

A questo punto, su Android, bisognerà premere il tasto con i tre puntini e poi scegliere il tipo di formattazione da applicare (Grassetto, Corsivo, Barrato, Monospaziato). Su iPhone, invece, bisogna scegliere B_I_U e poi selezionare il font.

Utilizzando WhatsApp per desktop è possibile scrivere in corsivo o in grassetto semplicemente evidenziando il testo e poi selezionando il tipo di carattere da utilizzare. In questo caso, però, è opportuno fare una precisazione: questa funzione vale solo con l’app di WhatsApp e non con WhatsApp Web, la versione del servizio accessibile tramite browser web.