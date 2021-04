Come sentire le barzellette di LOL chi ride su Alexa

Per ascoltare le battute di "LOL – Chi ride è fuori" basta chiedere ad Alexa. Il comic show di Amazon arriva anche sugli smart speaker dell’azienda grazie all’integrazione con l’assistente vocale che, con una sola frase, consente di gustare un assaggio dello spettacolo a suon di barzellette, gag e battute dai protagonisti dello show.

È sbarcato sulla piattaforma Amazon Prime Video lo scorso 1° aprile ed è rapidamente diventato un piccolo fenomeno del web lo spettacolo comico prodotto da Amazon Original. Condotto da Fedez, per l’occasione affiancato dalla simpatica Mara Maionchi (un sodalizio già collaudato dietro al tavolo dei giudici della trasmissione X Factor), lo show si articola in sei puntate della durata di circa mezz’ora l’una. Tormentoni, improvvisazioni, travestimenti e prove speciali coinvolgono i dieci protagonisti che devono mettercela tutta per mantenere una rigorosissima serietà, pena l’ammonizione con cartellino giallo e, al secondo fallo, l’espulsione dal game tramite cartellino rosso alzato proprio dal conduttore Fedez.

Come ascoltare le barzellette di LOL su Alexa

Per chi ancora non avesse visto lo spettacolo, già disponibile sulla piattaforma Amazon Prime Video, o avesse voglia di riviverne il clima allegro e spensierato di "LOL – Chi ride è fuori", è possibile averne un assaggio attraverso oltre 40 battute prese dallo show. Per ascoltarle, basta sfruttare gli altoparlanti evoluti di Amazon, i dispositivi compatibili e l’app Amazon Alexa, disponibile gratuitamente per dispositivi Android e iOS.

Pronunciando la frase "Alexa, dimmi una barzelletta di LOL", l’assistente vocale di Amazon inizia a riprodurre alcune delle barzellette al fulmicotone dello show. A recitarle non è, però, la voce dello smart assistant, ma direttamente quella dei comici che si sono scontrati durante lo spassoso spettacolo di Amazon.

LOL – Chi ride è fuori, protagonisti e scopo del gioco

Come già anticipato, sono dieci i protagonisti di "LOL – Chi ride è fuori", alcuni tra i volti più gettonati della comicità italiana. Nella casa-teatro dello show di Amazon non è stato facile per Elio, Frank Matano, Caterina Guzzanti, Lillo, Ciro e Fru dei The Jackal, Katia Follesa, Luca Ravenna, Michela Giraud e Angelo Pintus rimanere seri davanti alle gag e agli interventi comici dei propri "rivali".

Niente risate e un grandissimo sforzo di volontà lungo ben sei ore, intervallato dagli "interventi esterni" dei due severissimi giudici pronti a scovare il primo accenno di risata tramite un ricco sistema di telecamere di sorveglianza. Tutto, però, per una buona causa: per il vincitore Amazon ha infatti messo in palio un premio di ben 100mila euro, da devolvere completamente in beneficenza.