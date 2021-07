Come trovare un’impresa di pulizie affidabile online

La pulizia quotidiana della propria casa, la sanificazione di un ufficio o di un’azienda e ancora i lavori di rimessa in ordine di uno stabile post ristrutturazione richiedono l’intervento di mani esperte. Quando il passaparola non è più sufficiente per trovare una soluzione valida, viene in aiuto Internet.

Il primo fattore da valutare quando si cerca un collaboratore domestico o una ditta specializzata in sanificazioni e pulizie è l’affidabilità. I clienti che vogliono accedere a un servizio dovranno aprire le porte della propria casa o del proprio ufficio a una persona estranea, che non solo deve essere competente ma anche di fiducia. Il modo migliore oggi per trovare una persona o un’azienda specializzata che offra servizi di pulizia viene dalle ricerche online. Fare una ricerca, però, non è sufficiente: bisogna scremare i risultati e trovare un sito che sia altrettanto affidabile quanto il professionista, scegliendo un e-commerce di servizi che sia veloce, immediato garantito. Gli utenti potranno trovare la soluzione in Pagine Gialle Casa, che offre sia la sezione Preventivi, per cercare il miglior preventivo di un professionista, sia la sezione Shop, dove trovare servizi con un prezzo già definito di diversi professionisti, scegliere quello al prezzo migliore e prenotarlo in modo facile e veloce.

Imprese di pulizia: perché cercarle online

La parola chiave nella scelta di un’impresa di pulizie online è: fiducia. Quando un cliente sceglie di aprire la propria casa o la propria azienda a una ditta che si occuperà di esplorare e ripulire ogni angolo di un’abitazione o un edificio, avrà bisogno di sentirsi al sicuro, oltre di poter contare su un lavoro che sia svolto in modo competente, approfondito e con la massima efficienza nei tempi. Altro parametro fondamentale è poi il prezzo, che dovrà essere adeguato alla tipologia di lavoro eseguito e ai tempi necessari per portarlo a termine.

Negli ultimi anni, sempre più persone si affidano alle ricerche online per trovare una ditta di pulizie. Questo accade sia con la digitalizzazione degli utenti, che preferiscono le vetrine digitali al classico passaparola, sia alla possibilità di leggere le recensioni sull’impresa e lasciarne una a propria volta. Può capitare poi che siano necessari dei servizi di vario tipo. Si potrà andare dalla pulizia di un luogo post evento, a lavori specializzati, come per la pulizia di un ambiente post ristrutturazione, il lavaggio di vetri di alti palazzi che richiede attrezzatura professionale e ancora la lucidatura di pavimenti, come ad esempio il parquet, con specifici prodotti. E infine, sanificazioni contro virus e batteri, che si sono rivelate sempre più necessarie durante la pandemia da Covid-19.

Come usare Internet per trovare un’impresa affidabile

Una volta chiarita l’importanza dell’affidabilità di una ditta e le occasioni che cercarla online può offrire, non resta che comprendere come trovarla. Una semplice ricerca su Google restituirà tantissimi risultati, ma sarà necessario anche imparare a scremarli. Si dovrà valutare infatti la reputazione dell’impresa di pulizie, il costo orario, la localizzazione e la disponibilità nei giorni e negli orari desiderati. Se poi si tratta di un servizio specifico, che richiede prodotti chimici da far maneggiare a un professionista, ci si dovrà assicurare anche leggendo le eventuali recensioni online che tutti gli standard di igiene e sicurezza siano garantiti dalla ditta.

Sono diversi i siti online che offrono soluzioni alla ricerca di una impresa di pulizie. Da un lato, ci si potrà affidare a chi permette di ottenere preventivi personalizzati per i lavori di cui si ha bisogno, soprattutto se complessi. Dall’altro, si potrà cercare un e-commerce di servizi che metta in comunicazione cliente e ditta, con prezzi definiti per ogni tipologia di pulizia, da quella quotidiana della casa alla sanificazione di un ufficio, così da poter fare una valutazione immediata del costo, scegliere il più conveniente e prenotare il giorno desiderato. Pagine Gialle Casa offre entrambe queste soluzioni: preventivi per i lavori complessi e personalizzabili, e una sezione Shop dove confrontare in pochi clic i prezzi di diversi professionisti e ditte per lo stesso servizio, prenotarlo e pagare subito, con la sicurezza di rivolgersi a un network affidabile e garantito.