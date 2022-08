Come usare il tasto segreto degli iPhone

Tra le tante funzioni esclusive degli Apple iPhone ce n’è una abbastanza nascosta tra i menu di configurazione, che esiste da diversi anni ma che non tutti ancora conoscono. Eppure, se usata bene, è comodissima: è il "pulsante segreto" che si attiva con il tocco posteriore.

Non tutti gli iPhone hanno questo tasto nascosto, ma quelli recenti sì purché abbiano un sistema operativo aggiornato. Una volta configurato, e non ci vorrà molto, il pulsante posteriore segreto di iPhone potrà essere usato per fare una enorme quantità di cose (la lista è virtualmente infinita), ma a non tutti piacerà al 100%: a volte, infatti, capita di attivarlo per sbaglio e questo può dar fastidio. Per questo vi consigliamo di seguire i nostri consigli, attivare e configurare al meglio il tocco posteriore su iPhone e provarlo per qualche giorno: o ve ne innamorerete, o non vedrete l’ora di disattivarlo. In ogni caso, dovete assolutamente provarlo.

Quali iPhone hanno il tasto segreto

Il tocco posteriore, cioè la possibilità di attivare il pulsante nascosto, è presente su tutti gli iPhone da iPhone 8 in poi. Ecco la lista dei modelli compatibili:

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

iPhone XR

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (seconda generazione)

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13 mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone SE (terza generazione)

Affinché si possa attivare il tocco posteriore, però, è necessario avere installato almeno iOS 14.

Come attivare il tocco posteriore

Se il nostro iPhone è compatibile, sia dal punto di vista hardware che software, allora attivare il tocco posteriore è semplicissimo. Lo troviamo all’interno del menu Impostazioni > Accessibilità > Tocco > Tocco posteriore.

In questo menu possiamo scegliere, innanzitutto, se attivare o meno il tocco posteriore. Poi possiamo configurare due opzioni: doppio tocco o triplo tocco. In pratica possiamo scegliere di eseguire un comando ogni volta che facciamo un doppio tocco sul posteriore, in corrispondenza del logo della mela morsicata, e un comando (anche diverso) in caso di triplo tocco.

Quali comandi possiamo eseguire

I comandi che possiamo assegnare al doppio/triplo tocco posteriore su iPhone sono di due tipi: scorciatoie a comandi di sistema, oppure comandi di app di terze parti.

Nel primo caso potremo usare il tocco posteriore per fare uno screenshot, accendere la torcia, lanciare Siri, alzare o abbassare il volume etc etc… nel secondo caso, invece, potremo lanciare un’app o, meglio ancora, potremo eseguire un comando specifico di quell’app (ad esempio lanciare Shazam direttamente in ascolto).