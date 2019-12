Come vedere Barcellona - Real Madrid in TV e in streaming

18 Dicembre 2019 - Previsto inizialmente per il 26 ottobre scorso, il “Clasico” è stata posticipato a oggi 17 dicembre per motivi di ordine pubblico. In quei giorni la Catalogna era scossa dalle proteste indipendentiste del proprio popolo ed era alto il rischio che la protesta si spostasse anche sul campo di calcio. Per questo motivo la Lega spagnola decise di spostare di quasi due mesi la partita.

Barcellona – Real Madrid si gioca nel miglior momento possibile. Le due squadre hanno superato senza troppi problemi i gironi di Champions League e sono entrambe prime a 35 punti. Un equilibrio frutto di un buon inizio di stagione da parte del Real Madrid e di un recupero nelle ultime giornate da parte degli uomini di Valverde. Questa sera si preannuncia una partita molto tirata, dove a fare la differenza saranno i campioni in campo. Il Barca schiera la formazione tipo con il trio Griezmann – Suarez – Messi a guidare l’attacco, mentre il Real Madrid dovrà fare a meno di Hazard, infortunato e rientro previsto nel 2020.

Barcellona – Real Madrid si può vedere in TV su DAZN (è necessario avere uno smart TV compatibile) e sul canale DAZN 1 del satellitare. Disponibile lo streaming della partita sull’app di DAZN.

A che ora inizia Barcellona – Real Madrid

Il calcio d’inizio di Barcellona – Real Madrid è fissato alle ore 20:00. Si gioca allo stadio Camp Nou.

Come vedere Barcellona – Real Madrid in streaming

Come tutte le partite della Liga 2019 – 2020, anche Barcellona – Real Madrid è un’esclusiva di DAZN. Per vedere in TV il Clasico bisogna dotarsi di uno smart TV che supporti l’applicazione della piattaforma streaming, oppure sintonizzarsi sul canale DAZN1 del satellitare di Sky. Per guardare Barcellona – Real Madrid in streaming è necessario lanciare l’app DAZN sui dispositivi supportati.

Le probabili formazioni di Barcellona – Real Madrid

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piquè, Lenglet, Firpo; Rakitic, Busquets, De Jong; Messi, Suarez, Griezmann.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Bale, Benzema, Isco.