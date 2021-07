Come vedere DAZN con Amazon Fire Stick

Ormai è cosa nota: il campionato di Serie A TIM 2021/22, sarà integralmente trasmesso in streaming da DAZN, la principale piattaforma sportiva al mondo. Da agosto, il servizio trasmetterà 10 partite a giornata, di cui 7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva.

Molti si sono già abbonati al servizio e attrezzati per affrontare al meglio la novità scegliendo una connessione ad Internet in fibra ottica che garantisca la dovuta stabilità, quindi per evitare buffering o rallentamenti che finirebbero per mortificare le partite di calcio. I dispositivi compatibili con DAZN sono tanti, dal computer al tablet, ma per vivere un’esperienza unica – in attesa che gli stadi riaprano per tutti – molti tifosi guarderanno DAZN comodamente sulla smart TV dal divano di casa. Tra le opzioni più gettonate dagli appassionati di sport c’è la Amazon Fire TV Stick, una chiavetta capace di rendere smart (o più smart) qualsiasi televisore attraverso film e serie TV di Netflix o di Amazon Prime Video, oppure, appunto, lo sport in streaming. Ma come fare per vedere DAZN con una Amazon Fire TV Stick?

Vedere DAZN con Amazon Fire TV Stick: come installare l’app

La prima cosa da fare per guardare la Serie A TIM 2021-2022 in streaming è installare l’app di DAZN su Amazon Fire TV Stick, qualora non la si trovasse già installata o se non lo si fosse fatto in precedenza. Per semplicità però, e per fornire un’informazione completa a tutti, ripercorriamo i passaggi dall’inizio come se non si avesse l’app di DAZN su Amazon Fire TV Stick e ancora non ci si fosse registrati al servizio.

Per scaricare ed installare l’applicazione bisogna aprire la sezione App presente sulla schermata iniziale del Fire TV o sullo schermo con cui si utilizza il Fire TV Stick, scorrere verso destra fin quando non si trova l’app di DAZN e seguire le istruzioni per l’installazione.

Qualora fosse invece già installata sul dispositivo e avesse bisogno di un aggiornamento per funzionare nel modo corretto, nella schermata dell’applicazione della sezione App apparirà il tasto Aggiorna. Dopo l’ok alcuni apparecchi richiedono una ulteriore conferma, in questo caso bisogna cliccare sul tasto Aggiorna App Ora. Dopo aver installato o aggiornato l’app, è il momento di creare il profilo utente.

Come creare un account DAZN e guardare le partite di Serie A 2021-2022

Per creare un account DAZN tramite Amazon Fire TV e Fire TV Stick bisogna trovarsi in Spagna, Giappone, Germania, Austria, Canada o, naturalmente, in Italia: meglio specificarlo durante l’estate, perché molti potrebbero essere in vacanza all’estero. Si inizia aprendo l’applicazione sul dispositivo Amazon e scegliendo poi l’opzione per creare un account.

In seguito, occorre inserire le proprie informazioni personali e di contatto, tenendo a mente che a prescindere dall’indirizzo e-mail utilizzato, l’account con DAZN è e rimarrà diverso dall’account con Amazon.

Fatto ciò, è necessario confermare la creazione dell’account e completare la procedura per ottenerlo, al termine della quale si aprirà la finestra di conferma standard di Amazon nella quale premere su Fatto per iniziare a guardare DAZN. Si tenga a mente che si può accedere al servizio utilizzando qualsiasi dispositivo inserendo le credenziali create in precedenza per l’account. Bene, ora l’utente avrà sempre l’icona dell’app DAZN sullo schermo: dovrà solo selezionarla per guardare qualsiasi partita di Seria A di suo interesse.