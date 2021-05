Come vedere Dazn con PlayStation e Xbox

Una PlayStation o una Xbox per godersi tutto lo sport in streaming di DAZN. E neanche a dirlo una TV, naturalmente una qualsiasi TV anche se chi possiede una console da gioco di ultima generazione difficilmente a questa non affianca un televisore di fascia medio elevata, che consente quindi di godere al meglio dello streaming di DAZN.

Il gioco è semplice quanto antico: fare di necessità virtù, ovvero adattare ciò che si ha al maggior numero di impieghi possibile. Nessun bisogno di acquistare uno dei numerosi dispositivi supportati da DAZN, come un set-top-box o un Amazon Fire TV Stick o ancora un Google Chromecast. Basta avviare la console e mettersi comodi sul divano per vedere tutti quanti gli incontri della Serie A 2021-22, il campionato di calcio spagnolo ossia La Liga, le tappe del mondiale di MotoGP, ed una serie di sport come ciclismo, tennis, basket, football americano, boxe, Formula E, 24 Ore di Le Mans, campionato WTCR di motori, gli sport invernali e i Giochi Olimpici. Insomma, ci siamo capiti: l’offerta di DAZN è davvero molto ampia.

Guardare DAZN su PlayStation e Xbox

Vedere DAZN su console molto diffuse quali PlayStation di Sony e Xbox di Microsoft è davvero molto semplice. A scanso di equivoci, vediamo nel dettaglio come fare. Anzitutto, per ottenere la miglior qualità dell’immagine, serve scaricare l’app di DAZN.

Ecco come fare su PlayStation:

Dalla schermata iniziale della PlayStation, vai al PSN Store

Utilizza la finestra di ricerca e inserisci "DAZN" nell’apposito campo

Clicca sull’app di DAZN

Usa il tasto di installazione per installare l’app di DAZN sulla tua PlayStation

Come fare invece su Xbox:

Dalla pagina "Home" vai a "Store";

Seleziona "cerca" e inserisci "DAZN" nell’apposito campo (l’applicazione di DAZN apparirà tra i risultati della ricerca)

Seleziona l’icona di DAZN

Clicca su "Ottieni gratis" e conferma di voler scaricare l’applicazione

Una volta installata, troverai DAZN su Home > I miei giochi e app > App

Seleziona l’icona per aprire l’applicazione: potrai accedere inserendo le credenziali di DAZN, oppure creare un account

Per registrarsi a DAZN direttamente da PlayStation o Xbox bisogna seguire i passaggi elencati di seguito. È tuttavia più semplice eseguire la registrazione tramite un altro dispositivo come un PC o uno smartphone e inserire poi le credenziali nell’app sulla console.

Abbonati a DAZN per vedere il grande sport anche sulla tua console

Le console compatibili con DAZN

Sono diverse le console da gioco attualmente in vendita supportate da DAZN:

Tutte le Sony Playstation attualmente in vendita, quindi:

PlayStation 4, PlayStation 4 Pro e PlayStation 5 (purtroppo oggi quasi introvabile

Sony PlayStation 4 – 500 GB

Sony PlayStation 4 Pro – 1 TB

Sony PlayStation 5

Tutte le Xbox ad eccezione di Xbox 360 e precedenti, quindi:

Xbox One, Xbox One S, Xbox One X, Xbox Series X (quasi introvabile) e Xbox Series S

Microsoft Xbox Series S

Microsoft Xbox Series X