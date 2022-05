Come vedere in diretta streaming gratis il GP di Monaco 2022 di Formula 1

Il circus della Formula 1 non si ferma e dopo il gran premio di Spagna della scorsa settimana, torna subito in pista. E lo fa nel circuito più glamour di tutto il calendario. Stiamo parlando del GP di Monaco che si corre lunghe le strade del Principato di Montecarlo. Una gara che ha sempre regalato grosse emozioni e che quest’anno riveste anche un ruolo molto importante. Charles Leclerc corre sulle strade di casa e vuole riscattarsi dopo la delusione della scorsa settimana, quando il motore della sua Ferrari ha smesso di funzionare, mandando in frantumi i sogni di gloria (una gara fino a lì dominata). Il monegasco ha perso anche il primo posto nella classifica piloti, sorpassato da un Max Verstappen che ha approfittato della situazione.

La Ferrari sembra essere la macchina più veloce in questo momento, anche grazie agli aggiornamenti portati a Barcellona, ma l’affidabilità è un’incognita. La Rossa deve ritrovare anche un Carlos Sainz che in questo momento non sembra in sintonia con la macchina, come dichiarato dallo stesso pilota spagnolo. Sulla carta il circuito si adatta più alle caratteristiche della Ferrari, ma il meteo giocherà una carta decisiva in questo weekend.

Un fine settimana tutto da gustare quello del GP di Monaco 2022 e che potrà essere visto in diretta streaming sulle varie piattaforme web. Come al solito la gara sarà un’esclusiva SkySport che trasmetterà in diretta tutte le fasi salienti del gran premio. Ecco come guardare in diretta streaming il GP di Montecarlo 2022 di Formula 1.

GP di Monaco 2022: gli appuntamenti del weekend

Classici orari europei per il GP di Monaco 2022. Si comincia venerdì 27 maggio con il primo turno di prove libere e si conclude domenica alle 15:00 con la partenza della gara. Ecco il calendario con tutti gli appuntamenti.

Prove libere 1 – venerdì 27 maggio ore 14:00

Prove libere 2 – venerdì 27 maggio ore 17:00

Prove libere 3 – sabato 28 maggio ore 13:00

Qualifiche – sabato 28 maggio ore 16:00

Gara – domenica 29 maggio ore 15:00

Come guardare in TV il GP di Montecarlo 2022

Il canale di riferimento per vedere il GP di Montecarlo 2022 in TV è logicamente SkySport F1. Dalle prove libere fino alla gara, saranno tre giorni all’insegna delle dirette e degli approfondimenti. Chi non è abbonato a Sky ha un’ottima alternativa per vedere Il GP di Monaco 2022 di F1 in TV: NowTV, il servizio on demand che trasmette la maggior parte dei canali di Sky. In questi giorni è anche in offerta il Now Smart Stick, una chiavetta multimediale che si collega alla porta HDMI del televisore e che include due mesi di abbonamento al pacchetto sport. A questo prezzo è davvero un affare.

Il GP di Montecarlo verrà trasmesso in chiaro da TV8, ma solamente in differita. L’appuntamento è per le ore 18:30 di sabato per le qualifiche e per le ore 18:00 di domenica per la gara.

Come vedere in diretta streaming gratis il GP di Monaco 2022

Per chi non può essere in casa c’è sempre la possibilità di vedere il GP di Monaco 2022 di Formula 1 in streaming gratis. Il metodo più semplice è SkyGo, l’app riservata ai clienti Sky disponibile per smartphone, tablet e computer. Per seguire il GP di Montecarlo in streaming gratis basta lanciare l’app, inserire le proprie credenziali e poi cliccare sul banner dedicato alla Formula 1. Nel giro di pochissimi secondi partirà la diretta della corsa. Una valida alternativa è NowTV, il servizio on demand della stessa Sky. Anche in questo caso è necessario essere abbonati.

Per chi non vuole spendere soldi e non vuole registrarsi, c’è la possibilità di vedere in streaming gratis il GP di Monaco 2022 di Formula 1 sul sito di TV8. L’unico inconveniente è che le qualifiche e la gara vengono trasmesse in differita.