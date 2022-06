Come vedere in diretta streaming gratis il GP del Canada 2022 di Formula 1

Dopo due anni di stop causati dalla pandemia si torna a correre il Gran Premio di Canada sul circuito di Montreal, uno dei più iconici e amati dai piloti. E arriva in un momento caldo del campionato: dopo un ottimo inizio della Ferrari e di Leclerc, la Red Bull è tornata a essere competitiva e Verstappen a vincere. Anche grazie all’aiuto della Scuderia di Maranello che tra ritiri ed errori di strategia ha praticamente regalato le ultime tre vittorie alla Red Bull. L’affidabilità è diventata un problema per la Rossa che con Leclerc dovrà utilizzare in Canada la terza power unit , l’ultima a disposizione prima di incorrere in penalità. Si parla anche dell’utilizzo del quarto turbo, il che potrebbe costare dieci posizioni sulla griglia di partenza al campione monegasco. E a quattordici gran premi dalla fine del mondiale sembra complicato non dover far uso di almeno una (se non due) power unit aggiuntive.

Il circuito di Montreal fa parte oramai della storia della Formula 1, con l’iconica ultima chicane dei campioni prima dell’arrivo. È una pista a medio carico e sulla carta dovrebbe essere più favorevole alla Red Bull, anche grazie al lungo rettilineo presente nel terzo settore. La Ferrari, però, al netto dei problemi di affidabilità, ha dimostrato di essere veloce su ogni pista, come dimostrano le sei pole position in otto gare di Leclerc. La Scuderia di Maranello ha un unico risultato possibile: la vittoria. Altrimenti il sogno mondiale comincia a diventare un incubo.

Anche il GP del Canada 2022 è un’esclusiva SkySport. Per vederlo in TV bisogna essere abbonati alla piattaforma satellitare e al pacchetto sport. C’è anche la possibilità di vedere la gara in streaming utilizzando le varie piattaforme disponibili online. Ecco come seguire il GP del Canada 2022 di Formula 1 in streaming gratis.

GP del Canada 2022 di Formula 1: gli orari

Orario serale per il gran premio del Canada. Prove libere, qualifiche e gara saranno tutti post-cena, come capita sempre con un Gran Premio nel continente americano. Ecco gli orari di tutti gli appuntamenti del fine settimana in Canada.

Prove libere 1 – 20:00 – 21:00

– 20:00 – 21:00 Prove libere 2 – 23:00 – 00:00

– 23:00 – 00:00 Prove libere 3 – 19:00 – 20:00

– 19:00 – 20:00 Qualifiche – 22:00 – 23:00

– 22:00 – 23:00 Gara – Partenza ore 20:00

Come vedere il GP del Canada 2022 di F1 in TV

Per gli appassionati delle quattro ruote sarà un fine settimana di passione. Per seguire in TV il GP del Canada 2022 di F1 bisogna avere un abbonamento al pacchetto Sport di Sky: tutti gli appuntamenti, dalle prove libere alla gara, passando per gli approfondimenti dalla corsia box e dallo studio, saranno visibili sui canali SkySport Uno e SkySport F1. Per chi non è abbonato a Sky c’è una valida alternativa: la piattaforma on demand NowTv. Anche in questo caso è necessario un abbonamento, o in alternativa acquistare la Now SmartStick, una chiavetta che si collega alla porta HDMI del televisore e permette di accedere alla piattaforma on demand e a tante altre applicazioni (ha la stessa funzione del Fire Tv Stick). La Now Smart Stick con due mesi di abbonamento al pacchetto Sport è disponibile su Amazon al 50% di sconto e costa veramente poco.

Now Smart Stick con 2 mesi di abbonamento sport

Il GP del Canada 2022 verrà trasmesso anche in chiaro sul canale del digitale terrestre TV8, ma solamente in differita e in orari quasi notturni.

Come guardare in diretta streaming gratis il GP del Canada 2022

Come sempre c’è anche la possibilità di vedere il GP del Canada 2022 in diretta streaming. Il sistema più semplice è SkyGo, la piattaforma on demand di Sky. Per poterci accedere bisogna avere un account sul sito di Sky e un abbonamento attivo con il pacchetto sport. L’app può essere scaricata gratuitamente per smartphone, tablet e computer. Per guardare la Formula 1 in streaming basta lanciare l’applicazione, inserire le credenziali e premere sul banner dedicato al GP del Canada presente in homepage. Molto simile il procedimento per chi è abbonato a NowTv: anche in questo caso bisogna lanciare l’app e cliccare sul banner dedicato al Gran Premio.

L’unico modo per vedere il GP del Canada 2022 in streaming gratis è il sito di TV8. In questo caso, però, la trasmissione non sarà in diretta, ma in differita. Non c’è bisogno di abbonamento, né di essere iscritti al sito.