Come vedere in diretta streaming gratis il GP di Ungheria 2022 di Formula 1

Ultimo gran premio di Formula 1 prima della pausa estiva. Dal 29 al 31 luglio si corre in Ungheria, sulla pista dell’Hungaroring. Una gara importante, come tutte quelle affrontate finora in questa stagione. Si arriva dopo un risultato amaro per la Scuderia di Maranello: un errore di Leclerc ha compromesso la gara del pilota monegasco mentre era in testa e stava cercando di allungare su un Verstappen in leggera difficoltà con le gomme. L’olandese ne ha approfittato vincendo la gara in solitaria e allungando ancora di più nella classifica mondiale. L’unica nota positiva l’ottimo periodo di forma di Carlos Sainz e una Ferrari che ancora una volta ha dimostrato di essere la macchina più veloce in pista.

L’Hungaroring è una pista che sulla carta dovrebbe essere più favorevole alla Ferrari, che ama i circuiti ad alto carico aerodinamico dove la trazione e la velocità in curva fa la differenza. Tutti aspetti dove finora le Rosse hanno dimostrato di essere nettamente superiori alla concorrenza. Ma contro la RedBull e soprattutto contro Max Verstappen non si possono fare pronostici: sarà un altro weekend di gara da vivere fino all’ultimo.

Tutti gli appassionati potranno seguire il GP d’Ungheria 2022 in diretta TV e in streaming gratis utilizzando le apposite piattaforme. Il gran premio è un’esclusiva Sky che trasmetterà sui propri canali tutti gli appuntamenti del fine settimana, partendo già dal venerdì con le prove libere.

Se vuoi ricevere notizie su come vedere programmi TV in streaming e sulle migliori offerte del giorno, ti consigliamo di iscriverti gratuitamente al "Canale offerte tecnologia" che abbiamo aperto su Telegram: per farlo basta cliccare qui.

GP Ungheria 2022 F1: orari e appuntamenti

Classici orari europei per il GP d’Ungheria. Si comincia il venerdì alle ore 14:00 con la prima sessione di prove libere e si conclude domenica alle ore 15:00 con la partenza della gara. Ecco un riassunto con tutti gli appuntamenti del gran premio

Prove libere 1: ore 14:00, venerdì

Prove libere 2: ore 17:00, venerdì

Prove libere 3: ore 13:00, sabato

Qualifiche: ore 16:00, sabato

Gara: ore 15:00, domenica

Come vedere in TV il GP d’Ungheria 2022 di F1

Il gran premio d’Ungheria è un’esclusiva Sky che trasmette sui canali SkySport Uno e SkySport F1 tutto il weekend di gara. Ma non solo. Ci saranno anche approfondimenti direttamente dal paddock con i protagonisti e con i giornalisti della TV satellitare. Per seguire tutto il weekend di gara basta essere abbonati a Sky e accedere ai canali dedicati. Una valida alternativa per vedere il gran premio di Ungheria in TV è il servizio on demand NowTv. Anche in questo caso bisogna avere un abbonamento, ma è possibile anche utilizza la Now Smart Stick, una chiavetta multimediale con funzionalità simile al Fire Tv Stick, e che può essere acquistata su Amazon (ora è anche in offerta). All’interno due mesi di abbonamento al pacchetto sport.

Per chi non vuole fare abbonamenti, c’è la possibilità di vedere il GP di Ungheria in chiaro sul canale TV8 del digitale terrestre. Andranno in onda qualifiche e gara, ma solamente in differita.

Come guardare in streaming gratis il GP d’Ungheria 2022 di F1

Per chi non potrà seguire in TV il gran premio c’è sempre la possibilità dello streaming gratis. Gli abbonati a Sky hanno la possibilità di collegarsi all’app SkyGo, accedere con le proprie credenziali e cliccare sul banner dedicato alla gara: nel giro di pochissimi secondi partirà lo streaming del gran premio di Ungheria. Esperienza molto simile per gli abbonati a NowTV: anche in questo caso basta accedere all’app e cliccare sulla pagina dedicata al GP.

C’è anche la possibilità di vedere la gara di Formula 1 in diretta streaming gratis sul sito di TV8. Non c’è bisogno né di un abbonamento né di registrarsi. Però le qualifiche e la gara potranno essere visti solo in differita.