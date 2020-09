Come vedere i film della Biennale di Venezia in streaming

La 77° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica organizzata dalla Biennale di Venezia 2020 è iniziata il 2 settembre. Gli appassionati del cinema quest’anno potranno vedere i film selezionati tra quelli in concorso per il Leone d’oro e quelli Fuori concorso, direttamente in streaming.

La mostra del cinema diretta da Alberto Barbera si terrà al Lido di Venezia dal 2 al 12 settembre 2020 e l’obiettivo è favorire la conoscenza e la diffusione del cinema internazionale in tutte le sue forme di arte, spettacolo e dialogo. I film in concorso sono 18, ma durante la mostra saranno proiettati anche i film nella categoria Fuori concorso. Non sarà necessario recarsi a Venezia per vedere i film, ma chi vorrà potrà acquistare un pass dal sito MyMovies oppure le singole proiezioni direttamente dal sito Festival Scope, portando così la mostra del cinema direttamente nella propria casa.

Biennale di Venezia, come vedere i film in streaming

Nel 2020 la Biennale di Venezia ha concesso la possibilità di vedere i film selezionati per la 77° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica direttamente in streaming dalla propria abitazione. Acquistando un pass da 19,90 euro dal sito MyMovies si avrà accesso a una selezione di 22 tra i 18 titoli in concorso e gli altri accettati Fuori concorso.

Il sito Festival Scope, invece, consente di comprare la singola proiezione al costo di 5 euro. Una volta acquistato il biglietto, sarà possibile vedere il film dalle 21:00 del giorno della presentazione fino al 22 settembre. Acquistando il pass completo, invece, bisognerà sincronizzarsi con la proiezione ufficiale che si tiene a Venezia, con possibilità di accedere anche alle repliche nei 5 giorni successivi.

Biennale di Venezia, i film in concorso

Per la 77° edizione della mostra cinematografica, sono stati selezionati 18 titoli in concorso, ma tra il 2 e il 22 settembre al Lido di Venezia verranno proiettati anche gli altri film fuori concorso. L’obiettivo della mostra voluta dalla Biennale di Venezia e diretta da Alberto Barbera è quello di promuovere il cinema nazionale e internazionale in tutte le sue forme di arte. Un modo per far conoscere il mondo dello spettacolo, ma anche di offrire totale libertà e spunti di dialogo su questioni delicate trattate nei temi delle opere. Oltre alla proiezione dei film selezionati, ci saranno poi momenti di retrospettive e omaggi a personaggi di rilievo della storia del cinema.

Il primo film presentato il 2 settembre è un Fuori concorso e si tratta del documentario Molecole di Andrea Segre, che verrà proiettato durante la serata di inaugurazione. Ecco la lista dei film in concorso che verranno premiati dalla giuria guidata da Cate Blanchett: