Film e serie TV in streaming gratis: i servizi disponibili

12 Marzo 2020 - Quando si deve passare molto tempo in casa senza poter uscire, una delle migliori cose da poter fare, oltre a leggere, è vedere un film o una serie TV. La maggior parte degli utenti oramai utilizza un dispositivo elettronico per vedere la TV online e sono nate tante piattaforme che permettono la visione gratuita e del tutto legale di film e serie TV.

In alcuni casi si tratta di servizi freemium oppure in abbonamento, ma che offrono un periodo gratuito. In altri casi, invece, sono piattaforme del tutto gratuite, come ad esempio RaiPlay o Mediaset Play. Proprio questi ultimi sono i servizi migliori per vedere film e serie TV gratis in italiano e senza registrazione: offrono gli stessi contenuti trasmessi in TV con in più un database imponente che comprende tantissimi programmi storici del passato. Per guardare i video in streaming basta avere una buona connessione a internet e un dispositivo idoneo.

Come vedere film gratis in streaming

Per guardare in streaming i film gratis senza registrazione è necessario affidarsi a piattaforme online legali. Al contrario di quello che molti pensano, sono molti i servizi di video streaming gratis che non necessitano di un abbonamento mensile o della registrazione: basta accedere, avere una connessione a internet stabile e scegliere tra i film gratis disponibili. Nella maggior parte dei casi si tratta di film un po’ datati, ma spesso si trovano anche dei veri e propri capolavori. L’importante è conoscere le piattaforme legali.

Come guardare serie TV gratis in streaming

Il discorso fatto per il cinema vale anche per le serie TV. In molti non lo sanno, ma è possibile vedere serie TV in streaming gratis su piattaforme legali. Un esempio? RaiPlay, la piattaforma online della TV di Stato che permette di vedere le serie TV originali in streaming gratis senza registrazione. Oppure Mediaset Play, servizio di video streaming di Mediaset che oltre a trasmettere in diretta i canali del digitale terrestre, offre anche un database molto ricco di serie TV.

Film e serie TV in streaming gratis: come vedere RaiPlay

RaiPlay è la piattaforma di video streaming della Rai ed è uno dei punti di riferimento per tutti coloro che vogliono vedere film e serie TV in streaming gratis. Per vedere RaiPlay non c’è bisogno di essere registrati, ma basta accedere alla piattaforma tramite il sito internet o con l’applicazione gratuita per Android e iOS. Sulla piattaforma, oltre ai programmi da guardare on demand, è disponibile anche la diretta streaming di tutti i canali della Rai, compresi quelli disponibili solo online.

Per gli amanti di film e serie TV, è disponibile una sezione ad hoc. Bisogna premere sull’icona con tre linee verticali, premere su On Demand e apparirà un menù a scomparsa con diverse tipologie di contenuti: all’interno di film, fiction e serie TV sono presenti molti contenuti da poter vedere in qualsiasi momento. Per vedere film in streaming gratis in italiano basta selezionare Film e apparirà tutta la cinetica a disposizione della Rai. Lo stesso discorso vale cliccando su “Fiction o serie TV”.

Su RaiPlay è possibile guardare film e serie TV gratis senza registrazione, basta solamente selezionare il contenuto, premere sull’icona Play e parte immediatamente lo streaming

Come vedere film e serie tv in streaming su Mediaset Play

Una valida alternativa a RaiPlay per guardare serie TV in italiano in streaming è Mediaset Play, la piattaforma online gratuita di Mediaset. Il funzionamento è molto semplice ed è accessibile da computer, smartphone e tablet grazie all’applicazione per Android e iOS.

Su Mediaset Play è presente sia una sezione dove guardare in diretta streaming i canali Mediaset, sia una sezione On Demand con tutti i contenuti disponibili sulla piattaforma. Cliccando su On Demand appare una menu a scomparsa con diverse categorie tra cui “Fiction e Serie TV” e “Film”. Scegliendo una delle due si accede in una nuova sezione dove poter scegliere quale film o serie TV vedere in streaming gratis.

Come vedere Dplay

Dplay è la piattaforma in streaming dei canali di Discovery Channel presenti sul digitale terrestre. Si tratta di un servizio freemium: una parte dei contenuti è gratuita, mentre per il resto è necessario sottoscrivere l’abbonamento a Dplay Plus (per il progetto Solidarietà digitale il primo mese è gratuito per tutti i nuovi iscritti). Su Dplay, oltre ad alcune serie TV, è possibile vedere in streaming i programmi d’intrattenimento trasmessi solitamente su DMAX, Nove o Real Time.

Per guardare le serie TV in streaming su Dplay bisogna accedere alla piattaforma (disponibile l’applicazione gratuita su Google Play Store e App Store), premere su Generi e poi scegliere “Box set e Serie TV). Si aprirà una pagina con tutti programmi disponibili.

Cosa è e come vedere Rakuten

Rakuten è una piattaforma online poco conosciuta in Italia, ma che permette di vedere gratis film e serie TV uscite da poco nei cinema o in TV. Il funzionamento del servizio è freemium: alcuni contenuti gratuiti, mentre per gli altri si può decidere di acquistarli o di affittarli. La risoluzione dei contenuti è fino a 4K e l’applicazione di Rakuten è disponibile anche per gli smart TV.

Per guardare film in streaming gratis su Rakuten bisogna lanciare la piattaforma, premere sulla voce di menu Free e si apre una nuova sezione con all’interno tutti i contenuti disponibili alla visione. Le serie TV in streaming non sono gratuite, ma è necessario acquistarle

Film e serie TV in streaming su Infinity

Infinity è una piattaforma di video streaming del gruppo Mediaset in stile Netflix: si paga un abbonamento mensile e si ha accesso a una database di film e serie TV. Per i nuovi iscritti c’è la possibilità di vedere film e serie TV gratis per un mese, ma per il progetto Solidarietà digitale la promozione è stata estesa a sessanta giorni.

Per guardare film e serie TV in streaming gratis in italiano è necessario registrarsi, accedere alla piattaforma tramite computer o applicazione e scegliere cosa si vuol vedere dalla lista dei contenuti disponibili.

Vvvvid.it, serie tv in streaming gratis

Anime, serie TV, film, programmi per bambini, questo e molto altro è disponibile su vvvvid.it, piattaforma di video streaming disponibile sul web. Dispone di una libreria di film e serie TV piuttosto ampia e la maggior parte dei contenuti sono gratuiti con la presenza di un annuncio pubblicitario all’inizio della visione.

Per guardare in streaming le serie TV e i film di vvvvid.it bisogna accedere al sito internet, scegliere la tipologia di contenuto in alto a sinistra e poi appariranno le schede con tutti i film e fiction disponibili. Basta selezionare un contenuto, premere sull’icona Play e dare avvio alla riproduzione.

Archive.org e la Cineteca di Milano, come vedere film in streaming gratis

Su Archive.org è disponibile una raccolta di film gratis da poter vedere in streaming o da scaricare sul dispositivo. La maggior parte dei contenuti è abbastanza datato, ma si tratta di film che hanno fatto la storia del cinema. Anche la Cineteca di Milano permette la visione in streaming di film storici che hanno segnato un’epoca. Per guardare film online gratis bisogna registrarsi alla piattaforma e poi scegliere tra i contenuti disponibili.

Pornhub, come vedere i video in streaming

Per alcune categorie di film gratis è necessario affidarsi a piattaforme specifiche. Come nel caso di Pornhub, piattaforma online per vedere film e video porno gratis. Il servizio permette la visione di un database praticamente infinito di video hard, ma per accedere ad alcuni contenuti è necessario pagare un abbonamento settimanale. A causa del difficile momento che sta vivendo l’Italia, la piattaforma offre l’abbonamento gratuito a Pornhub Premium fino al 31 marzo 2020.