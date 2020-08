Come vedere il Giro di Lombardia 2020 in streaming gratis e in TV

La pandemia globale ha stravolto completamente il calendario del ciclismo internazionale e tutte le Classiche Monumento si svolgono in un periodo particolare. La settimana scorsa si è disputata la Milano – Sanremo, mentre oggi, a Ferragosto, è la volta del Giro di Lombardia, grande classica autunnale spostata in piena estate. Tra le grandi classiche il Giro di Lombardia è uno dei più duri, con i suoi sali e scendi e con montagne con punte del 30%. Reso ancora più dura dal grande caldo che i ciclisti troveranno lungo il percorso di 231 chilometri.

C’è grande attesa per questo Giro di Lombardia soprattutto per vedere la sfida generazionale tra Vincenzo Nibali, che ha già vinto più volte la gara e che vuole dimostrare di essere ancora in gran forma, e Remco Evenepoel, l’ultimo fenomeno del ciclismo mondiale. A 20 anni ha già dimostrato di andare forte a cronometro, in salita e in pianura. Un nuovo “Cannibale” che dopo aver vinto le prime corse stagionali, vuole fare sua la prima grande Classica Monumento.

La copertura televisiva sarà quella delle grandi occasioni. Sia la Rai sia Eurosport trasmetteranno in diretta le fasi più importanti della gara. Per vedere il Giro di Lombardia in TV bisogna sintonizzarsi su Rai 2 o su Eurosport 2, mentre per vedere la gara in streaming gratis è possibile utilizzare le piattaforma RaiPlay e Eurosport Player. Ecco come fare

Giro di Lombardia 2020: orari e dove vedere la corsa in tv

La partenza del Giro di Lombardia 2020 è fissata alle ore 12:25 da Bergamo, mentre l’arrivo è per le 18:30 circa a Como.

Per vedere il Giro di Lombardia 2020 in TV bisogna sintonizzarsi su Rai 2 dalle ore 15:30, mentre su Eurosport 2 l’appuntamento è per le 16:50.

Giro di Lombardia 2020: il percorso

Leggermente più corto rispetto al passato, il Giro di Lombardia resta sempre e comunque una delle gare più ostiche e difficili del circuito mondiale. In totale i chilometri da affrontare sono 231, con partenza da Bergamo e arrivo a Como. Dopo i primi 140 chilometri caratterizzati da tanti sali e scendi, si affronta la prima vera montagna: la Madonna del Ghisallo, con punte del 14%. Dopo aver affrontato una breve discesa c’è subito la Colma di Sormano, corta ma molto intensa: gli ultimi 2km hanno una pendenza media del 15% con punte del 30%. Gli ultimi 20 chilometri sono caratterizzati dal Civiglio (4,2 chilometri al 10%) e da San Fermo della Battaglia (2,7 chilometri al 7%). I ciclisti scollinano a 5 chilometri dall’arrivo, affrontando una discesa che li porterà fino all’arrivo a Como.

Giro di Lombardia 2020: i favoriti

Il Giro di Lombardia è una delle gare preferite da Vincenzo Nibali che si esalta quando il percorso è difficile e prevede montagne dure ed è impossibile non metterlo nella lista dei favoriti. Quest’anno, però, se la dovrà vedere contro il nuovo fenomeno del ciclismo mondiale: Remco Evenepoel, ventenne belga che ha tutte le caratteristiche per diventare il nuovo “Cannibale”. Nella lista dei favoriti non può mancare Bauke Mollema, che ha vinto la gara lo scorso anno, Jakob Fuglsang, George Bennett, fresco vincitore del Giro del Piemonte, Giulio Ciccone, Fabio Aru, Bettiol, Diego Ulissi e Gianni Moscon.

Come vedere il Giro di Lombardia 2020 in diretta streaming gratis su RaiPlay

Come capita per tutte le grandi gare, la RAI assicura una copertura piuttosto ampia del Giro di Lombardia. Se siete al mare a festeggiare Ferragosto, ma non volete perdervi la gara non dovete preoccuparvi: potete vederla in diretta streaming su RaiPlay, la piattaforma on demand della TV di Stato. Per accedere a RaiPlay bisogna avere un account registrato e utilizzare uno dei dispositivi supportati.

Per vedere il Giro di Lombardia 2020 in streaming bisogna lanciare RaiPlay, inserire le proprie credenziali, premere sull’icona con tre barre orizzontali e poi su Canali Tv > Dirette. Si aprirà la lista con tutti i canali disponibili e selezionando Rai 2 partirà lo streaming gratis del Giro di Lombardia 2020.

Come seguire il Giro di Lombardia 2020 in streaming su Eurosport Player

Se siete abbonati a Eurosport Player, piattaforma on demand di Eurosport, potete seguire in streaming il Giro di Lombardia 2020 dalle ore 15:30 con il commento in italiano. Per farlo bisogna utilizzare una delle piattaforme supportate dall’app.

Per vedere il Giro di Lombardia su Eurosport Player dovete lanciare la piattaforma, inserire le vostre credenziali e poi premere sul box dedicato al gara presente in homepage. Nel giro di pochi secondi partirà lo streaming del Giro di Lombardia.