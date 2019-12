Come vedere gli eventi sportivi su smartphone

Le applicazioni hanno cambiato il nostro modo di fruire lo sport. Per vedere il match della nostra squadra del cuore oppure un incontro di tennis non bisogna essere davanti al televisore, ma basta avere uno smartphone con una buona connessione a Internet e utilizzare una delle tante app che offrono lo streaming live degli eventi sportivi.

Per accedere ai servizi di video streaming che offrono eventi sportivi bisogna essere iscritti e in alcuni casi pagare anche un abbonamento mensile o annuale. Non mancano, però, anche le applicazioni gratuite che permettono di vedere in diretta streaming le partite della Champions League, i tornei del Grande Slam di tennis e il meglio della NBA, il campionato di basket statunitense. Ecco i servizi e le applicazioni che permettono di seguire gli eventi sportivi dallo smartphone.

Come seguire lo sport dallo smartphone

Per gli appassionati di sport, lo smartphone è diventato un fedele compagno di viaggio. Se per lavoro o impegni personali non si riesce a stare seduti davanti al TV di casa per seguire una partita di calcio, basket, tennis o una gara della Formula 1, lo si può fare in mobilità utilizzando uno dei servizi di video streaming disponibili per smartphone: SkyGo, DAZN, Eurosport Player, RaiPlay, Mediaset Play, dplay. Inoltre, ci sono anche app che non sono dedicate esclusivamente allo streaming video, ma che al proprio interno presentano anche una piattaforma per vedere gli eventi sportivi dallo smartphone. Un esempio è l’app Scommesse che, oltre a mostrare le quote sugli eventi sportivi, offre agli utenti la possibilità di seguire lo streaming delle partite.

SkyGo, DAZN, Eurosport Play sono servizi in abbonamento: per accedere ai contenuti in streaming è necessario pagare un canone mensile o annuale. SkyGo e DAZN sono le app ideali per gli appassionati di calcio: Serie A, Liga, Ligue 1, Bundesliga, Premier League sono solo alcuni dei campionati di cui trasmettono le partite. Eurosport Player, invece, è la casa di tanti sport “secondari”: basket, ciclismo, sport invernali, motocross, solo per citarne alcuni.

RaiPlay e Mediaet Play sono altre due piattaforme di video streaming disponibili per lo smartphone. I contenuti sportivi non sono il piatto forte, ma trasmettono competizioni importanti come la Champions League di calcio, le partite della Nazionale e il campionato di volley.

Altra valida alternativa è l’app di Better. Nella sezione Live, oltre a trovare le quote aggiornate in tempo reale sugli eventi sportivi, è possibile seguire in streaming le partite. Il bookmaker ha i diritti TV della Liga spagnola, della Bundesliga, della FA Cup, della Ligue 1, della NBA, dei tornei della Fiba, dei tornei del Grande Slam e i Masters 1000 di tennis. Per vedere le partite in streaming su Better bisogna lanciare l’applicazione, inserire le proprie credenziali, avere il conto in attivo ed entrare nella sezione Live. Se di fianco all’evento è presente un’icona rossa con una TV allora vuol dire che è presente lo streaming del match. Per chi non ha un abbonamento a servizi a pagamento come Sky e DAZN, l’app Better è un’alternativa per vedere la diretta degli eventi sportivi.