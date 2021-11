Come vedere Gomorra 5 in streaming

"La resa dei conti". Questo il claim utilizzato da Sky per promuovere la quinta e ultima stagione di Gomorra 5 in onda sulla tv satellitare dal 19 novembre. Saranno dieci le puntate che metteranno fine alla più acclamata serie italiana dell’ultimo decennio. Una fine che però non avrà vincitori, perché come ci insegna Gomorra, non c’è mai un vincitore tra chi vive nel male.

Nella quinta stagione ci sarà anche l’atteso ritorno di Ciro Di Marzio che scapperà da Riga per far ritorno a Napoli e mettere fine una volta per tutte alla guerra aperta con il suo "amico/nemico" Gennaro Savastano (questo è un piccolo spoiler per chi non ha visto L’immortale, il film uscito da oramai alcuni anni e che fa da collegamento tra la quarta e la quinta stagione di Gomorra). Gomorra 5 va in onda sui canali Sky, ma può essere vista anche in streaming da coloro che sono abbonati alla piattaforma satellitare o utilizzano Now TV. Anche chi ha acquistato il NOW Smart Stick con 3 mesi di abbonamento Entertainment, disponibile su Amazon, potrà guardare in streaming Gomorra 5.

Gomorra 5: quando va in onda

Le prime due puntate di Gomorra 5 vanno in onda il 19 novembre e poi l’appuntamento continuerà a essere settimanale fino al 17 dicembre, giorno degli ultimi due episodi della serie tv.

Gomorra 5: quante puntate sono

Come già detto, le puntate di Gomorra in totale saranno 10 e ognuna sarà circa di 50 minuti. Ogni venerdì andranno in onda due puntate.

19novembre: Puntata 1 e Puntata 2

26 novembre: Puntata 3 e Puntata 4

3 dicembre: Puntata 5 e Puntata 6

10 dicembre: Puntata 7 e Puntata 8

17 dicembre: Puntata 9 e Puntata 10

Anticipazioni Gomorra 5

Nuovi e vecchi personaggi saranno i protagonisti di Gomorra 5. L’ultima stagione ripartirà esattamente da dove si era conclusa quella precedente: Gennaro è in fuga e ricercato dalla Polizia dopo aver ucciso Donna Patrizia e parte della famiglia Levante. Ma non sono solo le forze dell’ordine a ricercare Genny, anche quello che resta dei Levante è pronto a tutto per vendicarsi.

In questo clima di guerra, fanno la loro ricomparsa personaggi che abbiamo imparato a conoscere molto bene nelle stagioni passate: Ciro Di Marzio ed Enzo "Sangue Blu". Ciro torna a Napoli dopo "l’esilio" a Riga ed è pronto a tutto per mettere la parola fine al suo rapporto d’amore e d’odio con Gennaro. E anche il boss di Forcella è pronto a tornare in campo. Nella quinta stagione di Gomorra faremo la conoscenza di nuovi personaggi, come Don Angelo, detto ‘O Maestrale, il feroce boss di Ponticelli che sta aiutando Gennaro a nascondersi. Ma è anche un fedele alleato nella guerra per la riconquista di Secondigliano.

Come vedere Gomorra 5 in streaming

Gomorra 5 va in onda sui canali Sky e per vederlo in streaming è necessario utilizzare le piattaforme della TV satellitare. Chi è abbonato a Sky può utilizzare SkyGo, disponibile sia per PC sia per smartphone e tablet. Per vedere Gomorra 5 su SkyGo bisogna accedere all’app con le proprie credenziali, premere sulla voce Canali TV e scegliere quello dove verrà trasmesso Gomorra. Solitamente è presente anche un banner in home page dove accedere direttamente alla serie TV.

Per chi, invece, non è abbonato a Sky c’è una valida alternativa per guardare Gomorra 5 in streaming: NOW Smart Stick, una chiavetta da collegare al televisore che permette di accedere ai contenuti della piattaforma digitale. NOW, infatti, è di proprietà di Sky e trasmette la maggior parte dei contenuti della TV satellitare. Su Amazon è possibile acquistare NOW Smart Stick con 3 mesi di abbonamento al pacchetto Entertainment, che contiene tutte le serie TV e i programmi più attesi di Sky, tra cui Gomorra 5. La chiavetta è molto semplice da utilizzare: si collega alla porta HDMI del televisore e poi si connette alla rete Wi-Fi di casa. Così si può accedere alla piattaforma di NOW TV e riscattare i tre mesi del pacchetto Entertainment. Inoltre, si può seguire Gomorra 5 anche on-demand, senza dover aspettare il venerdì sera per vedere le puntate. Per il Black Friday NOW Smart Stick è anche in offerta.

