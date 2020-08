Come vedere il GP 70 Anniversario di Formula 1 in streaming e TV

La Formula 1 festeggia il settantesimo anniversario e lo fa con un gran premio evento che si corre sul circuito di Silverstone nel fine settimana del 7-9 agosto. Il coronavirus ha stravolto il calendario e questo ha permesso alla Formula 1 di festeggiare il settantesimo compleanno sulla stessa pista dove c’è stato il primo gran premio.

Secondo appuntamento consecutivo sulla pista inglese e ancora una volta i favoriti numero uno sono “gli uomini in nero” della Mercedes. La vettura tedesca si è dimostrata superiore in tutti i gran premi fin qui disputati e solo dei problemi tecnici (come accaduto la scorsa settimana con la rottura dell’anteriore sinistra sia a Bottas sia a Hamilton, che ha concluso su tre ruote, vincendo comunque) hanno impedito le quattro doppiette consecutive. Tutti gli avversari sono troppo lontani e le prime prove libere del venerdì del GP 70 Anniversario non hanno fatto altro che confermare il divario. La Ferrari mostra dei piccoli segnali di miglioramento, ma resta ancora dietro alla Red Bull e alla Racing Point.

Come tutti gli altri gran premi disputati finora, anche il GP del 70 Anniversario di Formula 1 viene trasmesso in esclusiva sui canali di SkySport e in differita su TV8, canale gratis del digitale terrestre. Gli appassionati possono anche vedere la gara in diretta streaming gratis utilizzando il sito internet di TV8 oppure SkyGo. Ecco come fare.

GP 70 Anniversario di Formula 1: orario qualifiche e gara

Stessa pista della scorsa settimana e stessi orari. L’appuntamento con le qualifiche del GP del 70 Anniversario è alle ore 15:00, mentre la partenza della gara è fissata alle ore 15:10.

Orario qualifiche GP 70 Anniversario Formula 1: sabato ore 15:00.

Orario gara GP 70 Anniversario Formula 1: domenica ore 15:10.

Dove vedere il GP 70 Anniversario di Formula 1 in TV

Doppia possibilità per gli appassionati di vedere il GP del 70 Anniversario di Formula 1 in TV: SkySport oppure in chiaro su TV8. Sky, che ha acquisto i diritti per avere l’esclusiva sulla F1, trasmetterà gara e qualifiche sui canali SkySport Uno e SkySport F1. Sul canale dedicato alla competizione automobilistica ci saranno anche alcuni speciali dagli studi di Sky.

Chi non ha un abbonamento a Sky, può guardare il GP 70 Anniversario in differita su TV8, canali in chiaro del digitale terrestre.

Qualifiche GP 70 Anniversario Formula 1 in TV: SkySport Uno, SkySport F1 e TV8 (in differita alle 19:45).

Gara GP 70 Anniversario Formula 1 in TV: SkySport Uno, SkySport F1 e TV (in differita alle 19:30).

Come guardare in streaming il GP 70 Anniversario di Formula 1 su SkyGo

Se siete in vacanza o al mare e non volete perdervi la Formula 1 non ci sono problemi: potete seguire il GP 70 Anniversario in diretta streaming su SkyGo, la piattaforma on demand di Sky. Per farlo bisogna scaricare la piattaforma sul proprio dispositivo e avere un account.

Per vedere il GP 70 Anniversario di Formula 1 bisogna lanciare SkyGo, inserire le proprie credenziali e premere su Canali TV. Apparirà una lista con tutti i canali disponibili e bisognerà selezionare SkySport Uno o SkySport F1. Premendo sul tasto “Play” partirà la riproduzione streaming del GP 70 Anniversario di Formula 1.

Come vedere in streaming gratis il GP 70 Anniversario di Formula 1 sul sito di TV8

Anche se in differita, è possibile vedere in streaming gratis il GP 70 Anniversario di Formula 1 sul sito di TV8. Non bisogna né pagare un abbonamento, né registrarsi sul sito, ma solamente avere un dispositivo con un browser installato e una buona connessione a Internet.

Per seguire in streaming gratis il GP del 70 Anniversario di Formula 1 bisogna aprire il browser del dispositivo, inserire la URL del sito di TV8 e aspettare che si carichi la homepage. Dopo pochi secondi apparirà il media player in alto che mostra lo streaming della gara di Formula 1