Come vedere il GP di Monaco 2024 in streaming gratis e in TV

Leclerc parte dalla pole e va alla ricerca della prima vittoria di questa stagione. Alle ore 15:00 di oggi parte il GP di Monaco 2024: ecco come vederlo in streaming e in TV

Fonte foto: Ben Gingell /iStock

Leclerc partirà dalla pole position nel gran premio di Monaco 2024. Un grande risultato per il pilota monegasco che sulle strade di casa ha dimostrato finora di essere il più forte. Fin dalle primo giro della prima sessione di prove libere il pilota della Ferrari ha dimostrato di avere un qualcosa in più rispetto agli avversari. Per la Scuderia di Maranello l’occasione è ghiotta: Verstappen, il dominatore fino a questo punto della stagione, è apparso in grossa difficoltà, con una Red Bull difficile da guidare tra le strade strette del Principato e partirà solamente sesto, anche a causa di un errore dello stesso pilota olandese nell’ultimo tentativo delle qualifiche. Di fianco a Leclerc ci sarà l’australiano Oscar Piastri, anche lui a suoi agio tra le strade del Principato. Terza l’altra Ferrari di Carlos Sainz, mentre in quarta posizione partirà Norris. Quinta posizione, invece, per Russell, con Hamilton che partirà settimo. Disperso Perez che non ha superato nemmeno il taglio del Q1.

La partenza del GP di Monaco 2024 è fissata per le ore 15:00 di oggi, domenica 26 maggio. La Formula 1 è un’esclusiva di Sky che la trasmette sui suoi canali sportivi e anche su NowTV. Se non vuoi perderti questa grande domenica di sport e con un Leclerc pronto a partire dalla pole position, abbonati subito al PassSport di NowTV: solo per oggi trovi l’abbonamento annuale scontato del 40%. Oltre a tutta la stagione della Formula 1, puoi vedere tantissimi altri eventi sportivi: gli europei di calcio che cominceranno a metà giugno, la MotoGP, i playoff NBA, il meglio del grande tennis internazionale, compreso il Roland Garros che inizia proprio oggi (domenica 26 maggio, ndr).

ABBONATI A NOW TV CON UNO SCONTO DEL 40%

A che ora la Formula 1 oggi

La partenza del Gran Premio di Monaco 2024 è fissata alle ore 15:00 di oggi domenica 26 maggio. Come sempre accade sulle strade del Principato di Montecarlo sarà una gara emozionante con tanti colpi di scena. E con una Ferrari che scatta dalla pole position.

Come vedere in TV il Gran Premio di Monaco 2024

Tutti sintonizzati sui canali sportivi di Sky per vedere il GP di Monaco 2024 in TV. La piattaforma satellitare e NowTV assicurano una copertura completa del gran premio. Si parte con lo studio pre-gara dalle ore 13:30 con interviste in diretta dal paddock e le analisi degli esperti di Sky. Per guardare in TV il gran premio basta sintonizzarsi sul canale SkySport Uno o SkySport Formula 1 e aspettare la partenza. Canali che sono disponibili anche su NowTV. Ricordiamo per chi non è abbonato, c’è la possibilità di abbonarsi al PassSport di NowTV con uno sconto del 40% rispetto al prezzo standard. Un’occasione da non farsi scappare. Clicca sul link qui in basso.

Il GP di Monaco 2024 verrà trasmesso anche in chiaro sul canale di TV8, ma solamente in differita. L’appuntamento è per le ore 18:45 di oggi domenica 26 maggio.

Come guardare in streaming gratis il GP di Monaco 2024 di F1

Se questa giornata di sole vi ha convinto a fare una gita fuori porta, ma non volete perdervi l’occasione di seguire il GP di Monaco 2024, non dovete preoccuparvi: potete vederlo in streaming. Tutti gli abbonati a Sky possono farlo tramite l’app di SkyGo, mentre se avete l’abbonamento a NowTV potete scaricare l’omonima app sul vostro dispositivo (smartphone o tablet è indifferente) e accedere con le proprie credenziali. Vedere il GP di Monaco 2024 in streaming è facilissimo: fate l’accesso all’app, inserite le vostre credenziali e basta premere sul banner dedicato alla gara. Nel giro di pochissimi secondi partirà lo streaming del gran premio di Montecarlo.

Vi ricordiamo che se non avete nessun abbonamento potete sfruttare la promo eccezionale per il PassSport annuale di NowTV: solo per oggi lo trovi scontato del 40% e hai accesso a tutti i contenuti sportivi della piattaforma, compresi gli europei di calcio, la MotoGP, il tennis e tantissimo altro.

Per seguire il GP di Monaco 2024 in streaming gratis l’unica soluzione è il sito del canale del digitale terrestre TV8. Come detto, però, la gara verrà trasmessa solo in differita dalle 18:45.