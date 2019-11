Come vedere i sorteggi di Euro 2020 in TV e streaming gratis

30 Novembre 2019 - Tempo di sorteggi per gli Europei 2020 che per la prima volta saranno itineranti: non c’è un solo Paese ospitante, ma ben dodici (due per ognuno dei sei gruppi della fase finale). Tra le dodici Nazioni c’è anche l’Italia che sarà anche il Paese che ospiterà la partita inaugurale: il 12 giugno alle 21:00 allo Stadio Olimpico. Il Bel Paese sarà teatro di ben quattro match: i tre del girone eliminatorio in cui sarà protagonista la Nazionale e un quarto di finale.

Finora sono venti le Nazionali qualificate a Euro 2020: le ultime quattro verranno decise dagli spareggi che si terranno a marzo. Gli Azzurri si sono qualificati senza troppi patemi: la Nazionale italiana ha vinto tutte le dieci partite del proprio girone, mostrando un gioco spettacolare e lanciando giovani molto interessanti. L’Italia, essendo uno dei Paesi ospitanti e in prima fascia, è finita nel girone A e scoprirà durante i sorteggi quale saranno le Nazionali con cui finirà accoppiata. C’è lo spauracchio Francia nella fascia 2 e Portogallo nella fascia 3. Ecco come seguire i sorteggi a Euro 2020 in TV e in streaming gratis.

Dove e a che ora si svolge il sorteggio di Euro 2020

Appuntamento a Bucarest a ROMEXPO alle ore 18:00 del 30 novembre 2019

Sorteggi Euro 2020: le fasce

Fascia 1

Belgio

Italia (nazione ospitante)

Inghilterra (nazione ospitante)

Germania (nazione ospitante)

Spagna (nazione ospitante)

Ucraina

Fascia 2

Francia

Polonia

Svizzera

Croazia

Olanda (nazione ospitante)

Russia (nazione ospitante)

Fascia 3

Portogallo

Turchia

Danimarca (nazione ospitante)

Austria

Svezia

Repubblica Ceca

Fascia 4

Galles

Finlandia

Vincente Percorso A spareggi (Islanda, Bulgaria, Ungheria, Romania)

Vincente Percorso B spareggi (Bosnia-Erzegovina, Slovacchia, Repubblica d’Irlanda, Irlanda del Nord)

Vincente Percorso C spareggi (Scozia, Norvegia, Serbia, Israele)

Vincente Percorso D spareggi (Georgia, Macedonia del Nord, Kosovo, Bielorussia)

I gironi di Euro 2020

Alcuni gironi di Euro 2020 hanno già degli accoppiamenti fatti in relazione alla Nazione che gli ospiterà. Ecco le possibili combinazioni

Gruppo A (città ospitanti: Roma, Baku)

Italia

Francia/Polonia/Svizzera/Croazia

Portogallo/Turchia/Austria/Svezia/Repubblica Ceca

Finlandia/Galles

Gruppo B (San Pietroburgo, Copenhagen)

Belgio

Russia

Danimarca

Finlandia/Galles

Gruppo C (Amsterdam, Bucarest)

Ucraina

Olanda

Portogallo/Turchia/Austria/Svezia/Repubblica Ceca

Vincente Percorso A o D spareggi

Gruppo D (Londra, Glasgow)

Inghilterra

Francia/Polonia/Svizzera/Croazia

Portogallo/Turchia/Austria/Svezia/Repubblica Ceca

Vincente Percorso C spareggi

Gruppo E (Bilbao, Dublino)

Spagna

Francia/Polonia/Svizzera/Croazia

Portogallo/Turchia/Austria/Svezia/Repubblica Ceca

Vincente Percorso B spareggi

Gruppo F (Monaco, Budapest)

Germania

Francia/Polonia/Svizzera/Croazia

Portogallo/Turchia/Austria/Svezia/Repubblica Ceca

Vincente Percorso A o D spareggi

Dove vedere i sorteggi di Euro 2020 in TV

Rai e Sky trasmetteranno in TV i sorteggi di Euro 2020. Per vedere in chiaro i sorteggi bisogna sintonizzarsi su Rai Due, mentre gli abbonati a Sky potranno collegarsi su Sky Sport Arena.

Come vedere in streaming gratis i sorteggi di Euro 2020

SI può seguire i sorteggi dei gironi delle fasi finali di Euro 2020 su SkyGo e su RaiPlay. Nel primo caso bisogna essere abbonati a Sky, nel secondo basta essere iscritti alla piattaforma on demand della Rai (non c’è bisogno di pagare nessun costo mensile).