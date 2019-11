Come vedere il GP del Brasile 2019 di Formula 1 in TV e streaming

16 Novembre 2019 - Penultimo appuntamento con il calendario della Formula 1 2019. Con la vittoria del campionato mondiale da parte di Hamilton e della Mercedes queste ultime gare servono solamente per decidere chi salirà sul podio della classifica dietro al duo delle Frecce d’Argento. Dal 15 al 17 novembre si corre sul circuito di Interlagos per il GP del Brasile 2019, uno dei più amati da parte dei piloti.

In questi ultimi gran premi non vedremo novità aerodinamiche oppure evoluzioni del motore: tutte le scuderie sono al lavoro per la macchina del 2020, anno che si preannuncia essere molto interessante sotto diversi aspetti. La Ferrari ha già mostrato passi in avanti considerevoli, soprattutto sotto il punto di vista del motore, considerato da molti il più potente, soprattutto da quando è arrivata la specifica numero 3. Potenza che si è vista anche nelle prime prove libere del Gp del Brasile. In un circuito breve, dove le distanze saranno minime, le due Ferrari sono risultate le più veloci, facendo la differenza sul lungo rettilineo del circuito di Interlagos. Anche la Red Bull è sembrata essere in palla e sarà un avversario pericoloso per le qualifiche. Leggermente più staccate le Mercedes.

Il GP del Brasile 2019 è un’esclusiva Sky che trasmetterà in diretta tutti gli appuntamenti del weekend. Per vedere in TV il GP del Brasile 2019 bisogna sintonizzarsi sui canali SkySport Uno e SkySport F1. Disponibile lo streaming su SkyGo. Il gran premio verrà trasmesso anche in differita in chiaro sul canale TV8 del digitale terrestre.

GP del Brasile 2019 di Formula 1: orario qualifiche e gara

Orari serali per il GP del Brasile 2019. Le qualifiche sono fissate alle ore 19:00 di sabato 16 novembre, mentre la gara è alle ore 18:10 di domenica 17 novembre.

Orario qualifiche GP del Brasile 2019: sabato 16 novembre ore 19:00

Orario gara GP del Brasile 2019: domenica 17 novembre ore 18:10

Come vedere in TV del GP del Brasile 2019

Il GP del Brasile 2019 è un’esclusiva SkySport. Per vedere in diretta qualifiche e gara è necessario essere abbonati all’emittente satellitare. Il gran premio verrà trasmesso sui canali SkySport Uno e SkySport F1. Durante il weekend, oltre alle prove libere, qualifica e gara, ci saranno anche gli interventi dal paddock da parte degli esperti di Sky.

Chi non ha un abbonamento a Sky, può guardare in TV il GP del Brasile 2019 di Formula 1 su TV8 in differita. La qualifica verrà trasmessa alle ore 21:30 di sabato 16 novembre, mentre la gara andrà in onda domenica 17 novembre alle 21:30.

Come guardare in streaming il GP del Brasile 2019 di Formula 1 su SkyGo

Su SkyGo è disponibile lo streaming del GP del Brasile 2019 di Formula 1. Per accedere alla piattaforma è necessario essere abbonati e avere un account registrato.

Per vedere il GP del Brasile 2019 di Formula 1 bisogna essere lanciare SkyGo, inserire le proprie credenziali e premere su Canali TV. A questo punto selezionate SkySport Uno o SkySport F1 e cliccate sull’icona Play. Nel giro di pochi secondi partirà lo streaming del GP del Brasile 2019 di Formula 1.

Come seguire il GP del Brasile 2019 in streaming gratis sul sito di TV8

Se non avete un abbonamento a Sky, avete la possibilità di vedere il GP del Brasile 2019 in streaming gratis sul sito di TV8. Non c’è bisogno di nessun abbonamento, né di essere registrati sul sito, ma basta avere un dispositivo con una buona connessione a internet.

Per guardare in streaming gratis il GP del Brasile 2019 bisogna aprire il browser, inserire la URL del sito di TV8 e aspettare che si carichi l’homepage. Nel giro di pochi secondi partirà al centro del sito un media player con lo streaming del canale