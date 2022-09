Come vedere Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere in streaming gratis e in TV

L’attesa è finita: da oggi 2 settembre sono disponibili su Amazon Prime Video le prime due puntate della serie TV Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere. Si tratta del primo adattamento per il piccolo schermo di una delle saghe cinematografiche di maggior successo di tutti i tempi. E per questo motivo c’è grandissima attesa per vedere il lavoro svolto dagli Amazon Studios, a una delle loro prime grandi serie originali. Grande come il budget a disposizione: per le prime otto puntate sono stati spesi più di 450 milioni di dollari, record per il mondo delle serie TV. E Amazon spera di recuperarli tramite nuovi abbonamenti.

Il Signore degli Anelli è una delle saghe con il maggior numero di appassionati e di fan, pronti a sottoscrivere anche un abbonamento ad Amazon Prime Video per seguire questa nuova serie TV. Ricordiamo che per tutti i nuovi abbonati alla piattaforma video di Amazon i primi trenta giorni sono gratuiti e si può rescindere in qualsiasi momento. La serie TV è un prequel delle saghe cinematografiche (sia de Il Signore degli Anelli sia de Lo Hobbit) ed è ambientata migliaia di anni prima, durante la Seconda Era della storia della Terra di Mezzo.

Come detto, la serie TV Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere è un’esclusiva Amazon Prime Video e per vederla in TV e in streaming bisogna essere abbonati alla piattaforma. È possibile guardare gli otto episodi che formano la prima stagione (già si sa che in totale saranno cinque stagioni) su qualsiasi dispositivo: smartphone, tablet, computer, smart TV e console. Ecco come fare.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere: quando va in onda

La pubblicazione degli otto episodi che formano la prima stagione della serie TV Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere sarà settimanale (ogni venerdì). Per la prima settimana, però, Amazon ha deciso di fare un regalo ai suoi utenti: verranno pubblicate due puntate e saranno rilasciate in contemporanea in tutto il Mondo. Per il pubblico italiano l’appuntamento è venerdì 2 settembre alle ore 3:00 della notte. Mentre i restanti sei episodi saranno disponibili il venerdì alle ore 6:00 del mattino.

Episodio 1 – venerdì 2 settembre ore 3:00

Episodio 2 – venerdì 2 settembre ore 3:00

Episodio 3 – venerdì 9 settembre ore 6:00

Episodio 4 – venerdì 16 settembre ore 6:00

Episodio 5 – venerdì 23 settembre ore 6:00

Episodio 6 – venerdì 30 settembre ore 6:00

Episodio 7– venerdì 7 ottobre ore 6:00

Episodio 8 – venerdì 14 ottobre ore 6:00

Anticipazioni Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere

In questi mesi Amazon ha pubblicato alcuni trailer della serie TV che hanno mostrato chi saranno gli attori principali e alcuni spunti molto interessanti per quanto riguarda la trama de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere. Sappiamo che è ambientata nella Seconda Era della storia della Terra di Mezzo, migliaia di anni prima rispetto alla saga cinematografica. Altra cosa che sappiamo riguarda il ruolo principale di Sauron (la serie TV è incentrata sulla sua ascesa e sulla sua caduta). E sappiamo anche che è liberamente tratta dalle opere di J.J.R. Tolkien, ma rispetto ai film non segue pedissequamente i libri. Ci sono delle storie completamente inedite, inventate dagli autori della serie TV. Insomma, sarà tutta da scoprire. E come sempre ci saranno fan della saga che resteranno delusi, mentre altri saranno estasiati.

Come vedere Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere in TV e in streaming gratis

Per guardare in streaming gratis o in TV il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere c’è un unico e semplice modo: essere abbonati ad Amazon Prime Video. Per tutti i nuovi abbonati c’è una prova gratuita della durata di 30 giorni e si può recedere in qualsiasi momento senza nessun costo aggiuntivo. Abbonandosi adesso, oltre a vedere in streaming gratis il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, si accede a tutti i film e le serie TV disponibili su Amazon Prime Video. Ma non solo. Dal 6 settembre comincerà anche la Champions League e la piattaforma manderà in onda la miglior partita delle italiane del mercoledì sera. Tutto gratuito con un solo abbonamento.

Per vedere in streaming o in TV Gli Anelli del Potere basta installare l’app di Prime Video sul proprio dispositivo (smart TV, smartphone, tablet o computer non fa differenza) oppure accedere alla piattaforma tramite il browser, inserire le proprie credenziali e aspettare che si carichi l’homepage. A questo punto basta cliccare sul banner dedicato alla serie TV e nel giro di pochissimi secondi partirà lo streaming gratuito del primo episodio (per il secondo la procedura è la stessa).

