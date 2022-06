Come vedere in anteprima Westworld 4

È arrivato il momento di partire per l’oscura odissea sul destino della vita senziente sulla Terra. A condurre il viaggio è la quarta stagione di Westworld, che esce il 4 luglio 2022 su Sky e in streaming su NOW. Per gli impazienti, però, esiste un modo di vedere le nuove puntate in anteprima.

Il finale della terza stagione ha lasciato varie questioni aperte e una certa difficoltà nel tracciare una linea tra buoni e cattivi. Caleb era determinato a distruggere il Sistema e il suo creatore, ma senza avere ancora capito che Dolores, che puntava allo stesso obiettivo, lo stava usando. William e Serac volevano fermarli. Infine, mentre Bernard e Stubbs tentavano di evitare una strage, Maeve non aveva rinunciato a chiudere i conti in sospeso con Dolores. Nella quarta stagione la lotta per il futuro dell’umanità e per il libero arbitrio continua: la posta in gioco non è mai stata così alta.

Cosa succede in Westworld 4

A giudicare dal trailer di Westworld 4 distribuito recentemente, non mancheranno momenti di tensione e inquietanti colpi di scena. Il breve filmato mostra ovviamente i personaggi già conosciuti nei precedenti episodi, ma anche una novità: alcuni androidi ultramoderni e del tutto nuovi. Che si tratti di una nuova evoluzione dell’umanità?

È interessante anche il fatto che in alcune scene si vedono dei paesaggi e degli scenari che ricordano quelli della prima stagione. Non è chiaro però se sia qualcosa di realtà, una suggestione virtuale o magari un ricordo.

Come e dove vedere Westworld 4

Per vedere come prosegue la trama di Westworld ci sono due opzioni. La prima: aspettare il 4 luglio, quando le puntate saranno visibili su Sky Atlantic e in streaming su NOW doppiate in italiano.

La seconda: mettere fine all’attesa e guardare le nuove puntate in anteprima già da oggi, 27 giugno. È infatti questa la data in cui la quarta stagione debutta negli Stati Uniti su HBO: per chi volesse, quindi, Sky offre la possibilità di guardarla in contemporanea assoluta on demand e in streaming, in versione originale sottotitolata.

Cosa sappiamo di Westworld 4

Nella quarta stagione di Westworld torna il cast "storico", composto anche da Evan Rachel Wood, la vincitrice dell’Emmy Thandiwe Newton, Ed Harris, Jeffrey Wright, Tessa Thompson, Luke Hemsworth, Aaron Paul e Angela Sarafyan. C’è anche una new entry, ovvero la vincitrice del premio Oscar per West Side Story Ariana DeBose.

La nuova stagione, ancora prodotta dai creatori Jonathan & Lisa Joy, insieme ad Alison Schapker, Denise Thé, J.J. Abrams, Athena Wickham, Richard J. Lewis, e Ben Stephenson, è composta da otto episodi.